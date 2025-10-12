Todo preparado en Madrid para el desfile militar de la Fiesta Nacional

Todo está ya listo para que el tradicional desfile por el Día de la Fiesta Nacional recorra este domingo el centro de Madrid. El desfile del 12 de octubre, presidido por los Reyes y al que acuden Leonor y la infanta Sofía se celebrará aproximadamente entre las 12 y las 13:30 horas, aunque se espera que desde horas antes miles de ciudadanos llenen el kilómetro y medio de recorrido engalanado para la ocasión. La princesa Leonor lucirá, previsiblemente, el uniforme de gala del ejército del aire, ya que está realizando la última etapa de sus estudios militares en la base del Ejército del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia. El evento contará con 3.847 integrantes de las Fuerzas Armadas y otras instituciones, además podremos ver 45 aviones, 29 helicópteros y 123 vehículos, 39 motocicletas, 229 caballos y seis perros.

Cortes de tráfico

Como en ediciones anteriores, el desfile implicará cortes de tráfico y restricciones en el centro de Madrid desde primera hora de la mañana, especialmente en el eje Atocha–Recoletos–Colón y las calles adyacentes. Los cortes se aplicarán, aproximadamente, desde las 7.30 hasta las 14.00 horas, afectando a ejes como el Paseo del Prado, la Plaza de Cibeles o el Paseo de Recoletos.

Invitados

Al desfile militar están invitados los líderes políticos de todas las formaciones. Aunque no todos asisten. Es ya habitual la ausencia de los representantes nacionalistas e independentistas. Ni Esquerra, ni Junts, ni Bildu ni PNV suelen asistir. Mañana también faltarán los presidentes autonómicos de La Rioja o de la Comunidad Valenciana, por la DANA que ahora mismo hay en la región. Ausencia también de las ministras de Sanidad y de Juventud, de Sumar, en este caso por estar de viaje oficial. El presidente de Vox , Santiago Abascal, también se borra de la tribuna de autoridades, aunque dice, seguirá el desfile desde la calle. El motivo, explican desde su partido, es que consideran que es un acto que Sánchez utiliza para blanquear a su gobierno.

Recepción en el Palacio Real

Posteriormente al desfile tendrá lugar la tradicional recepción en el Palacio Real por los Reyes, Felipe y Letizia, y por la princesa Leonor y la infanta Sofía, que volverá a España desde Lisboa, donde ha comenzado sus estudios universitarios. Aquí se producen los habituales corrillos de periodistas con miembros del Gobierno y partidos políticos.