'The New York Times' atribuye el 15-M a la corrupción y compara a Camps con Berlusconi

"El domingo, se espera que Francisco Camps sea reelegido como jefe del Ejecutivo regional de Valencia. A finales de año, sin embargo, Camps también estará probablemente en el juzgado para enfrentarse a cargos de soborno como parte de una vasta investigación de corrupción, denominada caso Gürtel, que también incluye a varios políticos de la principal fuerza política de centro-derecha, el Partido Popular", explica el diario en un artículo de opinión.

Aún así, 'The New York Times' subraya que estas acusaciones "no han entorpecido" las posibilidades de Camps para la reelección, y llega a comparar al dirigente 'popular' con Berlusconi, ya que "el señor Camps se ha presentado como la víctima de una caza de brujas por parte de sus oponentes políticos, jueces y medios de izquierda".

El diario norteamericano utiliza una frase del diputado socialista por Madrid Ferrán Bono para reflejar esta situación: "Mucha gente en Valencia habla de una 'berlusconización' de nuestra sociedad", ya que "muchos creen de verdad la teoría de la conspiración de Camps".



Fracaso de los políticos

'The New York Times' explica que ante las elecciones del próximo domingo en más de 8.000 ayuntamientos y en 13 de las 17 comunidades autónomas, "miles de personas, la mayoría de ellas jóvenes, han tomado las calles en Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades esta semana exigiendo el fin de la supuesta permanente corrupción en los partidos políticos".

Pero además, afirma que "alimentando la ira" de los manifestantes también se encuentra "el fracaso de los políticos para aliviar las dificultades que se han impuesto a la población que lucha contra una tasa de paro del 21%".



"El mensaje de los manifestantes es una campaña alternativa que podría eclipsar la de los partidos establecidos y resultar en una bajada de la participación el domingo", indica el diario, que añade uno de los eslóganes de la plataforma 'NoLesVotes' acerca de que "la corrupción en España ha llegado a niveles alarmantes".

Nuevas comparaciones con Egipto

El semanario alemán 'Spiegel' también lleva este viernes a su página web las protestas en España, haciendo una comparación, como se ha visto en otros medios de comunicación internacionales, con las manifestaciones en El Cairo que acabaron con la dimisión del presidente egipcio Hosni Mubarak.

"La generación perdida de España encuentra su voz" es el titular del semanario, pero un antetítulo reza "Plaza de Tahrir en España", aludiendo así al centro neurálgico de las protestas en Egipto. "Se les ha denominado 'generación perdida', con muchos de ellos incapaces de encontrar trabajo y obligados a vivir en casa de sus padres como resultado de la crisis económica. Pero ahora los jóvenes españoles parecen haber encontrado su voz y llevan su ira contra los políticos a las calles", explica.

Por su parte, el británico 'The Guardian' destaca en sus páginas la prohibición de la concentración convocada para el sábado, jornada de reflexión previa a las elecciones, pero remarca que "es improbable" que "los manifestantes pacíficos" acaten la decisión de la Junta Electoral después de pasar su quinta noche acampados en la Puerta del Sol.

El diario también refleja las palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando habló el jueves de "escuchar y ser sensibles" ante las protestas, ya que "hay motivos" para que los jóvenes se muestren críticos.



Entrevista a Javier Cercas en Italia

En Italia, los medios de comunicación continúan cubriendo las protestas de España. El diario 'La Repúbblica', bajo el título "Pan y justicia es el desafío al poder de los 'indignados'", dedica una entrevista al escritor español Javier Cercas, premiado en el último festival del Libro de Turín, en la que afirma que "en la calle hay personas que piden sólo una democracia mejor" y subraya que "los jóvenes están preparados, pero no tienen ninguna oportunidad".

Además, Cercas asegura que Zapatero, "ha sido incapaz de afrontar la crisis" porque "es fácil gobernar cuando la economía va bien, pero el líder de un país debe ser juzgado frente a la crisis" y "en la forma de reaccionar y de proponer soluciones". No obstante, afirma que cree en España y comparte "las razones de esta protesta".



Por último, señala que las concentraciones de Sol "se parecen muchísimo" a la "primavera árabe" porque "en El Cairo se pedía democracia, en Madrid justicia social y reformas", pero ambas "son un viento nuevo que desafía a los políticos de cualquier orientación".