Tania Sánchez: "Lo que deberíamos debatir es si Ramón Espinar va a dejar de ser senador o no"

La diputada de Podemos Tania Sánchez ha explicado en una entrevista en Espejo Público que es una decisión de Ramón Espinar el hecho de incluir a miembros de la candidatura de Rita Maestre en el Consejo Ciudadano tras ganar las primarias de Podemos en la Comunidad de Madrid. Matiza que lo que se ha dicho durante la campaña se debe cumplir, y añade que los documentos que ganaron, la hoja de ruta política que ha de aplicarse es la que presentó Adelante Podemos.

Sobre la polémica en la que se ha visto envuelto el portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, quien ocupaba el tercer puesto en la lista de 'Adelante Podemos', y a quien Ramón Espinar ha instado a dar "un paso atrás", Sánchez dice estar sorprendida porque se esté discutiendo el futuro de López porque "nos hemos sometido a un proceso de elección de órganos en el grupo parlamentario" que no debería renovarse hasta el próximo mes de junio y aclara que "si el Consejo Ciudadano autonómico" quiere hacer algún cambio, lo tendrá que plantear.

Añade que José Manuel López recibió el respaldo de los militantes en las primarias y sentencia que hay que basarse en los documentos que se han aprobado, que son previos a la elección de cargos.

Sobre dichos documentos, Tania Sánchez explica que en ellos se dice que "no se pueden tener más de dos cargos", por lo que cree que "lo que deberíamos debatir es si Ramón Espinar va a dejar de ser senador o no", porque "acumula tres cargos" en este momento, por lo que le insta a "cumplir los documentos y no debatir cosas que no estaban en el debate".

Preguntada sobre si han hecho un análisis sobre los resultados de la votación, Tania Sánchez dice estar muy orgullosa de su campaña y de sus propuestas y asegura que seguirán trabajando para conseguir "un Madrid fuerte para ganar al Partido Popular" y añade que espera que "se cumplan" todas las propuestas de la campaña.

Continúa explicando que Ramón Espinar dijo en campaña que él no era quién para cuestionar la figura del portavoz y sentencia: "Esperemos que cumpla".

Sobre si la polémica de la compra venta del piso de Espinar ha afectado al resultado de la votación, Tania Sánchez explica que "los inscritos de Podemos son personas que han votado con libertad y que han elegido la dirección más adecuada para Podemos".

Preguntada sobre las distintas líneas de ideas que se podrán ver en la Asamblea Ciudadana Estatal, Tania Sánchez contesta que "de la voluntad sobre el proyecto político que va a defender Pablo en Vistalegre tenéis que preguntarle a Pablo" y añade que "nosotras hemos defendido un Podemos que se parezca mucho al Podemos original, que recupere la ilusión y que tenga una firme voluntad de ganar".

Precisamente, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, explicó que apuesta por escuchar todos los puntos de vista que haya en Podemos, una línea ideológica que Tania Sánchez dice defender, porque es la base para cambiar la cultura política.