Tania Sánchez: "Estoy colaborando en la campaña de Podemos"

Tania Sánchez considera que "hay tendencia a pensar que solo se puede hacer política si uno se presenta a las elecciones" pero asegura que ella no ha dejado de hacer política desde que abandonó su escaño en Izquierda Unida. El descenso de Podemos en el CIS le parece una sobredimensión de la realidad, "es una encuesta autonómica", matiza. Nota a Pablo Iglesias más cansado, "con fuerza pero con mucho más trabajo".



Sobre la crisis de IU, respeta a muchos militantes del partido y ella abandonó la formación porque piensa que es un proyecto político que no está a la altura de la historia. Se considera una defensora de la unidad popular: "Hay una mayoría social que tiene mucho que ver con las clases medias que han perdido condiciones de vida que no van a recuperar si no cambia el modelo productivo". Define el 15M como una expresión de una ruptura de las clases medias que tiene un primer impulso muy generacional de gente sin futuro para desarrollar un proyecto de vida. Cree que ese movimiento refresca el país y una replica de ese movimiento ha sido Podemos, una expresión política de un cúmulo de procesos.

Ve a Podemos como el motor electoral que puede llevar a un cambio que realmente resuelva los problemas de las mayorías sociales. En cuanto a sus prioridades en política la primera pasa por el cambio del país, seguida del impulso de una generación que pueda incoorporarse a la política y la última son los partidos políticos.



Sobre su comentada integración al partido de Pablo Iglesias no ha querido desvelar si se unirá o no a la formación. Asegura que estará en los espacios que así decida la ciudadanía y que participará en el proceso de cambio de España, pero no necesariamente desde Podemos aunque sí ha mantenido que está colaborando en la campaña de Podemos y otras candidaturas municipales donde hay militantes del partido de Iglesias.