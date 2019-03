Tania Sánchez explicará en rueda de prensa las razones que le han hecho abandonar IU

A menos de cuatro meses para las elecciones autonómicas en Madrid, Tania Sánchez, diputada regional de IU y candidata de esta formación a la Presidencia de la Comunidad tras ganar las primarias, ha decidido abandonar el partido para poner en marcha un nuevo proyecto político, según han confirmado a fuentes de IU.

Tania Sánchez Melero ha dado de este paso después del pulso que ha mantenido los dos últimos dos meses con la dirección regional de IU con los portavoces de IU en la Asamblea de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, el diputado regional Gregorio Gordo y el concejal Ángel Pérez, respectivamente, que apoyaron a otros aspirantes.

Como el candidato de IU a las generales, Alberto Garzón, Sánchez considera que Pérez y Gordo debían dejar sus cargos por sus "responsabilidades políticas" por el escándalo de las tarjetas de Caja Madrid. Además, Sánchez y Garzón se han mostrado dispuestos a la convergencia con otras fuerzas como Podemos o Ganemos, incluso renunciando a las siglas del partido.

"A mí me gustan las sopas para comérmelas, no me gustan las sopas de siglas, me parece que no es el momento", comentó esta misma semana Sánchez para mostrar su rechazo a la fórmula de las coaliciones electorales, quien ahora considera que hay una "necesidad de generar agregadores de mayorías" con el fin de "ganar las elecciones".

El líder de IU, Cayo Lara, no tardó en responder a Sánchez que Izquierda Unida, donde ella ha militado hasta ahora, es "una sopa de letras". No obstante, el futuro político de Tania Sánchez en IU estaba pendiente de si acaba imputada o no por malversación por los contratos que el Ayuntamiento de Rivas, siendo ella concejal, adjudicó a su hermano.

Diplomada en Educación Social, Sánchez se curtió en la atención a jóvenes drogodependientes como educadora social en el centro de atención del barrio de Batán y la 'narcosala' del poblado de las Barranquillas.

En 2003 inició su carrera como asesora del grupo municipal de IU en Rivas Vaciamadrid y dos años después se convirtió en asesora de participación ciudadana y cooperación municipal. Antes, en 2004, accedió a la dirección regional de IU, y cuatro años más tarde a la Presidencia y Consejo Político federal de Izquierda Unida.

Defensora acérrima de la "confluencia" de las fuerzas de izquierda, Sánchez sorteó en las primarias de IU en Madrid múltiples baches, como las informaciones sobre presuntas adjudicaciones irregulares en su etapa municipal y las críticas veladas de los compañeros de partido que observan con recelo su actitud hacia la convergencia con otras fuerzas, entre ellas Podemos, y organizaciones como Ganemos Madrid.

Pero ella también ha dado guerra, como sus denuncias contra la anulación de inscripciones de simpatizantes que la dirección calificaba de "infiltrados" de Podemos durante las primarias de finales de noviembre pasado.