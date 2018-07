Iglesias: "Los caladeros de votos de Podemos y Ciudadanos son muy diferentes"

Durante una entrevista en Espejo Público, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado que Ciudadanos no es su enemigo electoral puesto que ambos partidos tienen programas electorales muy diferentes y no compiten en el mismo "caladero de votos". En su opinión, el elector de Podemos procede de "muchos sitios" y en el caso de Ciudadanos se trata de una propuesta más cercana al PP. Sin embargo, ha confirmado que se verá las caras con Albert Rivera antes de los comicios de mayo, aunque será el día y a la hora que él indique porque considera que debe ser él el que ponga las condiciones.

También le gustaría poder debatir con Mariano Rajoy, según ha señalado, porque su "rival político" es el Partido Popular, formación ante la que Iglesias quiere hacer "oposición".

El rol "clave" de Monedero

Iglesias también ha hablado de Juan Carlos Monedero, del que considera que será "más útil" a España y a su partido fuera de él. A su juicio, Podemos necesita a alguien que "esté permanentemente" tirándoles de las orejas.

En este sentido, el político también ha hecho autocrítica y ha comentado que desde la formación necesitan recuperar la "frescura, irreverencia y contundencia".

Programa económico

Aunque el eurodiputado ha evitado dar cifras concretas sobre su programa económico -porque lo hará en el programa estatal-, sí que ha especificado que considera necesaria una reforma fiscal "justa". Así, ha reiterado su intención de subir el IRPF a aquellos que cobren más de 50.000 euros anuales, un 4,5% de la población, y de dedicar más recursos humanos en luchar contra el fraude fiscal que llevan a cabo las grandes fortunas.

Por otro lado, se ha comprometido a apoyar a los que se están esforzando más por salir de la crisis: los asalariados, pequeños empresarios y autónomos.

Sus objetivos son acabar con los desahucios, el desempleo y la poblreza energética, es decir, que haya familias que paguen más de un 10% de sus recursos en servicios energéticos. Para ello, tratará con las empresas responsables y, si se llega a un caso extremos, podría llegar a nacionalizarlas, como recoge la Constitución.

No varían las condiciones en Andalucía

En cuanto a Susana Díaz, Iglesias ha reiterado las tres condiciones que debe cumplir la socialista para que su partido se abstenga en la próxima sesión de investidura -que se vayan Griñán y Chaves, que no se contrate con bancos de desahucian y que se reduzcan los altos cargos a cambio de readmitir a profesores y personal sanitario-, pero que ella todavía no se ha comprometido.

Además, se ha mostrado muy satisfecho por el resultado obtenido por Podemos en la región, que triplicó el número de votos respecto a las europeas del año pasado, y se ha manifestado cauteloso ante las encuestas.