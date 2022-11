Susanna Griso, sobre el "fiasco" de la ley de 'solo sí es sí': "Una grieta que está excarcelando a abusadores sexuales"

No soy jurista y no pretendo dar lecciones a nadie sobre el fiasco de la ley de 'solo sí es sí', una grieta que está excarcelando y rebajando las condenas de los abusadores sexuales. Pero cuando una no sabe, pregunta. Y esta mañana he entrevistado hasta cuatro abogados que directamente se han visto directamente afectados por la misma. Y todos me han dicho lo mismo: esto es tan simple como un excel, la nueva ley reduce las condenas y en el código penal español siempre se aplica la ley mas beneficiosa para el reo.

Ahí no hay nada que puedan hacer los jueces, no tienen margen de maniobra. Es más, algunos actúan de oficio porque las propias audiencias provinciales quienes les están dictando esa rebaja. Y me lo decía alguien tan poco sospechoso como Ignacio Gonzalez Vega, quien fuera portavoz de Juezas y jueces por la Democracia. No sé si ahora Podemos se atreverá a calificarle como "facha con toga".

Un letrado, el que ha conseguido una rebaja para un profesor que abusó de sus alumnos a cambio de dinero lo resumía así: "Yo me aprovecho de un juguete que políticos incompetentes han publicado en el BOE". Pues eso...