Indignación en la calle por la rebaja de penas tras la ley del 'solo sí es sí': "No tiene sentido que saquen a los que violan"

La polémica por la ley del 'solo sí es sí' ya está en la calle. La gente, indignada, no entiende que estén saliendo de la cárcel o rebajando penas a condenados por abusos sexuales. Tampoco las víctimas, que son quienes más están sufriendo al ver lo que está pasando. La aplicación de esta nueva ley ha provocado que los tribunales tengan que rebajar condenas que eran firmes a sus agresores sexuales.

Hasta el momento, 9 sentencias de delitos sexuales han sido rectificadas después de que se hayan revisado casos en varias comunidades autónomas. Una de ella es la del exmarido de Antonia. Lo condenaron a 13 años y medio de prisión por agredirla sexualmente, pero con a nueva ley le tebajan la pena dos años. Ella expresa lo que siente con frustración: "Estas leyes no las entiendo”. En una entrevista en Espejo Público ha explicado su malestar después de todos los años de tratos vejatorios que ha vivido. "A pesar de lo que hizo estoy viva. Mi comunicado hacia los diputados es que pasen lo que yo he pasado, así comprenderán a las víctimas. A mí me han fastidiado y mucho porque ahora yo soy la que tiene que desaparecer", le contó a Susanna Griso.

En la calle, la gente también muestra su enfado por esta consecuencia de la Ley del 'solo sí es sí'. Muchos ciudadanos no la entienden porque “si la ley deja algún vacío que permita que un violador o asesino salga antes, no parece adecuada ni correcta”.

La misma situación que Antonia la ha vivido Cristina. Consiguió que condenaran por violación al agresor de una joven de 20 años. La letrada explica que “le acaban de regalar dos años”. De 6 a 4 años de cárcel.

En Galicia ya hay un excarcelado. Le rebajaron un año, lo justo para estar en la calle. Y en Madrid, un profesor condenado a 6 años por abusos y pornografía su pena fue reducida a 0. Su abogado César Canora explica que al rebajar el delito no se podría condenar por este delito o varios de los delitos por los que fue condenado”.

También hay casos en Cataluña, Murcia y Baleares que han quedado en libertad