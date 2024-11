El Supremo confirma la condena al PP como responsable subsidiario en los 'Papeles de Bárcenas'

El Tribunal Supremo (TS) confirma la sentencia de la Audiencia Nacional en el caso de los 'Papeles de Bárcenas' y avala la condena por el delito de defraudación tributaria y la consideración del Partido Popular (PP) como responsable civil subsidiario.

No obstante, se absuelve el delito de falsedad y aprecia dilaciones indebidas, por lo que se produce una de condena para el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, quepasa de 2 años a 8 meses de cárcel.

¿Cuál fue la condena de la Audiencia Nacional? La Sala de lo Penal condenó a Luis Bárcenas por pagar más de un millón de euros de las obras de reforma de la sede del PP en Génova con dinero de la 'caja b' y también condenó al partido político como responsable civil subsidiario en la cuantía de 123.669 euros por el Impuesto de Sociedades del año 2007 de Unifica, el estudio de arquitectura que se encargó de la reforma. Además, la Audiencia Nacional atribuyó un delito continuado de falsedad contable (que ahora el Supremo absuelve).

Ahora, el Supremo, en una sentencia ponencia avala el relato de hechos probados de la Audiencia Nacional y confirma así la condena por defraudación tributaria, pero rebajando la cuantía de la cuota defraudada, desde los 873.870,42 euros hasta los 374.096,826 (499.773,594 menos).

El Supremo explica que la Audiencia Nacional consideró defraudado todo lo no declarado respecto al IS de 2007, pero en realidad parte de los ingresos se declararon en 2008. Y en cuanto al delito de falsedad, la Sala Segunda recuerda que se condenó porque se recogían partidas y abonos reales, pero no se reflejaban "de forma completa", es decir, se omitían partidas, desembolsos y conceptos.

El alto tribunal establece que "sin apartarnos de la línea jurisprudencial vigente, sin innovaciones", no hay delito porque se trata de "una mera falsedad ideológica". Lo contrario conduciría a que "plasmar un solo euro por debajo del precio efectivamente abonado sería delito", algo que "el sentido común y de lo equitativo repele", resuelve. Por último, el TS enmienda el fallo por dilaciones indebidas.

Rebaja de penas

La condena a Bárcenas por ser considerado cooperador necesario se ve rebajada al pasar de 2 años a 8 meses de cárcel. Y la condena de los socios de Unifica, pasa de 2 años y 9 meses a solo 9 meses de prisión.

Además, el Supremo rebaja las multas, que fija en 200.000 euros para cada uno de los dos administradores y en 180.000 euros para el ex tesorero del PP, que inicialmente fue multado con 1,2 millones.

El Supremo respalda la decisión de la Audiencia Nacional de absolver por los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y otras defraudaciones fiscales, así como de exonerar a Bárcenas del delito de apropiación indebida por el que había sido acusado al haber sido ya objeto de una condena a tres años de prisión por hechos inescindibles de los ahora enjuiciados, así lo recoge 'Europa Press'.

La reacción del PSOE

El PSOE ha asegurado que la corrupción es una "parte intrínseca" del PP después de que el Tribunal Supremo haya confirmando la sentencia de la Audiencia Nacional en el caso de los 'Papeles de Bárcenas', avalando la condena por el delito de defraudación tributaria y la consideración del PP como responsable civil subsidiario.

"Esta sentencia nos recuerda que la corrupción es una parte intrínseca de la historia del Partido Popular. Pese a que sus dirigentes intenten ahora dar lecciones, no hay día que no recibamos noticias judiciales relacionadas con el PP", han sostenido fuentes socialistas.

Al hilo, los socialistas han insistido en que "no hay día" sin nuevas noticias judiciales del PP y recuerdan que el expresidente del PP, Pablo Casado, prometió que los 'populares' saldrían de la sede nacional de la calle Génova, pero que todo quedó en el aire. "El Partido Popular tiene que hacer una reflexión interna, dar menos lecciones y asegurarse de jugar limpio".

