Así lo indica la Sala de lo Penal del TS en la sentencia, cuyo fallo se conoció el pasado día 12, en la que ordena al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) que siga investigando a Camps y a otros altos cargos de la Administración y el PP valenciano por recibir regalos de la "trama Gürtel".

En la sentencia se puede leer que "los regalos de las prendas de vestir aparentemente se hicieron de forma repetida, con aparente opacidad y sin que en este momento conste otra justificación que la atención a la función pública desempeñada por sus perceptores".

Respecto a Costa, el TS indica que no es una alternativa irrazonable la acogida por el TSJCV de que sea su cargo en el PP lo que consideraron los donantes, y no su condición de diputado, por lo que "el sobreseimiento no tendría que ser en principio descartable", pero de forma provisional, y no definitiva, aunque señala que tendrá que ser Flors el que decida al respecto.

El TS estima el recurso del Ministerio Fiscal y el del PSPV-PSOE contra el auto del TSJCV que archivó esta causa al concluir que no había relación entre los "agasajos" que pudieron recibir y la adjudicación de contratos públicos a Orange Market.