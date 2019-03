Soria: "El Gobierno toma decisiones en contra de su ideario"

En la clausura del Congreso Insular del PP de Tenerife, Soria ha asegurado que al Gobierno no le gusta subir el IVA, el impuesto sobre sociedades y el IRPF, pero que, no obstante, "no es el momento para hacer lo que te gusta o no te gusta, sino para hacer lo que demanda y pide la economía española".



El ministro ha recordado que España no es una economía que viva aislada, sino que está inserta en un espacio económico y político que es la Unión Europea. "No basta con la unión monetaria, no basta con el euro", ha dicho Soria, quien ha considerado que no puede funcionar una unión económica cuando hay empresas, ciudadanos y gobiernos que se financian al cero por ciento y otros que lo hacen al siete.



Por tanto, ha continuado, las condiciones necesarias son las reformas que se están adoptando, pero la condición es que Europa haga definitivamente una apuesta por ir también hacia una unión económica que conlleve una unión bancaria para que haya reglas comunes y una unión fiscal. Asimismo, ha aseverado que "por duras que sean, que lo son" las medidas que está llevando a cabo el Gobierno son "absolutamente imprescindibles" aunque tienen el inconveniente de que no despiertan efectos en el corto plazo.

Soria califica las medidas de "absolutamente imprescindibles"

"El Gobierno entiende que haya españoles, muchos incluso que nos hayan votado a nosotros, que estén francamente molestos por este tipo de medidas", ha agregado, al tiempo que ha insistido en que lo más cómodo sería no tomar ningún tipo de decisión.



Con el fin de impulsar la economía española, también ha señalado que es el momento de intentar aumentar los flujos turísticos desde China a España, tal y como ha dicho que se lo ha hecho llegar en varias ocasiones el presidente chino. Según ha detallado, hay intereses crecientes de que ese turismo visite España y también Canarias, donde ha asegurado que ya no basta con el sol y la playa.



El turismo se puede utilizar como herramienta para sustentar las bases de la recuperación "que nos lleve a una senda de crecimiento económico y de empleo", ha apostillado el ministro, quien quiere impulsar un plan nacional integral de turismo. Este programa pasa por profundizar en las políticas de promoción que se llevan a cabo en los mercados clásicos emisores, ha matizado Soria, quien también se ha referido a las economías emergentes que consumen cada vez más turismo y ante los cuales España tiene una "extraordinaria oportunidad".



El también presidente del PP de Canarias ha instado al Gobierno regional a que se "plantee qué puede hacer por Canarias, en vez de desarrollar un discurso de victimismo que no lleva a ningún lado". Se refiere a que haga "ajustes de verdad" y disminuya el peso del sector público en la economía de las islas y a que reduzca también el tamaño del Gobierno regional, que podría tener seis consejerías en vez de nueve.