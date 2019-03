Soria anuncia el cierre de gas Castor mientras no haya garantías de seguridad para la población

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado este jueves que la actividad del almacenamiento de gas Castor no se reanudará "mientras no haya garantías totales para la seguridad de la población".



En declaraciones a los medios de comunicación antes de comparecer en el Congreso de los Diputados, Soria ha insistido en que "lógicamente no se autorizará a inyectar nuevo gas" mientras no se cuenten con todas las garantías.

"Lo que tenía la instalación era una autorización provisional para hacer pruebas"

El Ministerio de Industria cesó la actividad del almacén subterráneo de gas Castor, ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), el pasado jueves tras registrase cientos de pequeños seísmos en la zona.



En ese sentido, el ministro ha apuntado que "hay una probabilidad muy alta" de que los seísmos se deban a la inyección de gas colchón -el mínimo necesario para funcionar-, según indica el Instituto Geológico Nacional y el Instituto Geográfico, aunque todavía no hay "constancia científica".



Soria ha apuntado que "lo que tenía la instalación era una autorización provisional para hacer pruebas", que actualmente se encuentra en suspenso "hasta que sepamos exactamente qué ha pasado", algo se conocerá "en los próximos días".



En el plano económico, ha indicado que la financiación de esta infraestructura "corre a cargo de todo el sistema" gasista, pero solo una vez que empiece a funcionar. Sin embargo, Soria no ha aclarado si se plantea la posibilidad de suspender definitivamente el proyecto ni, en su caso, quién asumiría los costes de inversión.