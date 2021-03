Sergio Brabezo y Marta Marbán, diputados de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, explican por qué dejan el partido

Sergio Brabezo, militante de Ciudadanos, ha presentado su baja como afiliado de ese partido después de 10 años en él. "Nunca imaginé que llegaría el momento", admite. A través de un comunicado ha querido hacer público los motivos de la decisión que ha adoptado.

"Me afilié a Ciudadanos porque nuestro partido hacía frente al nacionalismo, independentismo y populismo sin complejos", comienza el comunicado, en el que reconoce que uno de los momentos que recuerda con ilusión fue cuando en 2015 los madrileños le dieron la oportunidad de "ser su servidor público en el Ayuntamiento de Madrid".

Brabezo cuenta: "Mi primer día en las instituciones sufrimos el primer escrache a la salida del Palacio de Cibeles (...) ese día entendí el daño que comunistas y populistas podían hacer". Por esta razón admite que "nunca podré pactar con ellos".

"Tras la marcha del presidente Rivera, vi como las nuevas estrategias fueron fracasando hasta que Ciudadanos se convirtió en los costaleros del sanchismo", admite Sergio Brabezo, que ha dejado de ser militante de Ciudadanos después de 10 años.

Cuenta que el pasado 10 de marzo, día de la moción de censura "fue un punto de inflexión". "Ciudadanos Madrid no solo intentó frenar la convocatoria de elecciones de manera torticera aliándose con el sanchismo, sino que a los diputados naranjas se nos presionó para firmar una moción de censura contra la presidenta Ayuso", reconoce.

Marta Marbán, diputada de la Asamblea de Madrid por Ciudadanos, también comunica que sale del partido de Ciudadanos en Madrid.

En el comunicado Marta Marbán reconoce que no le queda "ilusión ni confianza en los que toman las decisiones".

"No me identifico con lo que está pasando dentro de Ciudadanos y lo que no se comprende no se defiende. Así que he llegado hasta aquí, ha sido maravilloso, pero no continuo", finalizaba Marbán el comunicado.