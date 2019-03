Un senador regala un casco a Rajoy para que se implique en la crisis minera

Un senador socialista ha regalado esta tarde al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un casco de minero para pedirle que se implique en la crisis del sector y también para que vaya a visitar a los ocho mineros encerrados desde hace quince días en un pozo en el municipio leonés de Santa Cruz del Sil.

Ibán García del Blanco, que es leonés y senador autonómico por Castilla y León, ha tenido tiempo antes para dejar junto a Rajoy la bolsa con el casco -que el personal de seguridad del presidente ha retirado después- y hablarle de la crisis de la minería, afectada por un recorte de más del 60% en las ayudas al sector.

Según ha explicado después el senador a los periodistas, ha pedido al jefe del Ejecutivo que tome directamente "cartas en el asunto" y "aparte" de esta cuestión al ministro de Industria, José Manuel Soria, quien, en su opinión, ha demostrado desconocer esta actividad y no interesarse por su futuro. Soria, ha insistido García del Blanco, "no tiene sensibilidad" y se dedica a repetir "como un mantra" que no hay presupuesto para mantener las ayudas al carbón, pero "no ofrece ninguna solución más".

Por eso ha optado por dirigirse directamente al presidente, quien según ha contado le ha escuchado mientras le relataba la cuestión asintiendo y diciéndole "bien, bien". Mientras le daba a Rajoy estos datos, el jefe de gabinete del presidente, Jorge Moragas, ha sido el primero en acercarse para pedirle que acabara, con un "está bien", para después acercarse la escolta y agarrarle del brazo para que se marchara.

"Le he dicho (a la escolta) que soy senador y tenía derecho a estar allí", ha continuado Ibán García del Blanco, que espera que su gesto haya servido de algo porque, como ha insistido, "en la calle el conflicto es cada vez mayor" y requiere cuanto antes de "gestión política".

Un conflicto que, ha admitido, puede parecer pequeño si se compara con el resto de la economía del país, pero a nivel local es muy grave y afecta sobre todo a Asturias y a León, pero también a Palencia y zonas de Aragón, Andalucía y Castilla-La Mancha. La cosa no está "para pasar de puntillas", ha añadido a los periodistas.