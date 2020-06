Un ex secretario general de la Policía: "Ni violación ni abuso; fue una orgía consentida y tras ser abandonada y robarle el móvil decidió denunciar"

José Manuel Sánchez Fornet, ex secretario general del SUP (Sindicato Unificado de la Policía), ha sido muy criticado en Twitter después de que vertiera unas declaraciones sobre la víctima de 'La Manada' y dijera que no hubo "violación ni abuso", sino "una orgía consentida" y tras ser abandonada y robarle el móvil decidió denunciar.

Dice que la denuncia fue falsa y los cinco acusados, condenados a nueve años de prisión, han sido condenados "por miedo a la presión social".

Debido a todas las críticas recibidas en la red social, Sánchez Fornet escribió otro tuit en el que dice que habla desde la "igualdad" y califica de "jauría" a todos aquellos que le critican.

Tras ello, decide cambiarse el nombre en la red social y poner #NoesNo #SíesSí.