Hasta cuándo se puede pedir el voto por correo para las elecciones de Aragón del 8 de febrero

Esta es la fecha límite para pedir el voto por correo para las elecciones de Aragón.

Imagen de archivo de voto por correo

Imagen de archivo de voto por correoEuropa Press

Belén Montero
Publicado:

Ya queda menos para las elecciones de Aragón del próximo 8 de febrero. Quienes no puedan acudir presencialmente a su colegio electoral pueden recurrir al voto por correo, pero deben tener muy en cuenta las fechas límite.

Según la información disponible del Portal de Elecciones del Gobierno de Aragón y de Correos, el plazo para solicitar el voto por correo concluye el 29 de enero, diez días antes de la cita con las urnas. A partir de esa fecha ya no será posible iniciar el trámite, por lo que las autoridades recomiendan no dejarlo para el último momento.

La solicitud puede realizarse en cualquier oficina de Correos dentro de España, presentando el DNI, pasaporte o carné de conducir originales. También por vía telemática si se dispone de certificado digital o DNI electrónico.

En ambos casos el procedimiento tiene el mismo límite temporal: hasta el 29 de enero incluido, dentro del horario de apertura de las oficinas postales o de la plataforma en línea. Una vez registrada la petición, el elector queda vinculado al voto por correo y ya no podrá votar de manera presencial el 8 de febrero.

El plazo para enviar el voto por correo

Tras aceptar la solicitud, la Oficina del Censo Electoral envía al domicilio la documentación necesaria para votar: papeletas de las candidaturas, sobres y un impreso con todas las instrucciones. El elector debe emitir su voto y remitirlo por correo certificado a su mesa electoral, también dentro de un plazo marcado que finaliza el 4 de febrero a las 14:00 horas. Cualquier envío que llegue fuera de ese límite quedará excluido del recuento.

Las autoridades insisten en que la clave para no quedarse sin votar es respetar dos fechas fundamentales: pedir el voto por correo antes o como muy tarde el 29 de enero y asegurarse de que el sobre con el voto se envía a Correos con margen suficiente para que entre en plazo. Organizar el trámite con antelación permite resolver posibles incidencias y garantiza que la voluntad del elector se refleje en las urnas, aunque no esté físicamente en Aragón el día de las elecciones.

