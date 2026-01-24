División en el independentismo con la crisis de trenes en Cataluña

Sin duda alguna, la noticia durante esta semana en nuestro país es la debilidad de las infraestructuras. Cataluña sufre una grave crisis, desde hace meses, con retrasos sistemáticos en el sistema de Cercanías. Situación traúmatica que hace que muchos usuarios tengan que cambiar sus hábitos, ya que nunca saben qué situación se van a encontrar en los trenes. Estos días, Rodalies ha suspendido varias veces su funcionamiento, provocando que miles de personas no puedan llegar a sus trabajos.

Por ello, el indepentismo ha utilizado esta situación para seguir insistiendo y pidiendo la soberanía nacional. Eso sí, de manera distinta. Mientras que Esquerra Republicana apuesta por el traspaso de Rodalies tal y como está pactando con el Gobierno De España. Es decir, un modelo de gestión mixta en el que una empresa gestionada por el 51,1% por Renfe y el 49,9 para la Generalitat.

Muy distinta es la opinión de los neoconvergentes. Puigdemont ha citado a la plana mayor de su partido para criticar la "incompetencia" del gobierno catalán y español en la gestión de los trenes en Cataluña. Puigdemont pretende rentabilizar el colapso ferroviario y volver a la escena política, tras las últimas encuestas donde se pronostica que Aliança Cataluña podría igualar los escaños de Junts.

Puigdemont ha criticado la empresa mixta que se pactó entre el gobierno y ERC, y ha asegurado que "el traspaso es al 100% o no es traspaso" y ha llamado a la movilización de catalanes, tras la crisis en materia de infraestructuras.

Exigen responsabilidades políticas

Eso sí, ambas formaciones han pedido responsabilidades ante la grave situación que se está viviendo en Cataluña. ERC, en palabras de su portavoz en el Parlament, ha pedido responsabilidades políticas a "los responsables de la red ferroviaria", que en estos momentos cae en el gobierno de Pedro Sánchez.

Puigdemont, por su parte, ha pedido la dimisión de Sílvia Paneque, la consejera de territori y aunque no ha mencionado al ministro Puente, ha dicho que pide "lo mismo para Madrid". Y ha recordado desde Perpiñán que "cuando nos hemos negado a sentarnos es porque hay un incumplimiento con Cataluña y entonces, hay que tomar consecuencias políticas".

