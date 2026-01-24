Mañueco aspira a gobernar en solitario y evita hablar de pactos con Vox en Castilla y León

El presidente del Partido Popular en Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado este sábado su intención de gobernar en solitario tras las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo y ha evitado pronunciarse sobre posibles acuerdos con Vox, al considerar que no es momento de adelantarse a los resultados.

En su primera comparecencia como candidato desde la convocatoria electoral, Mañueco afirmó: "Mi aspiración es gobernar en solitario, porque desde mi experiencia he tenido dos gobiernos de coalición y un gobierno en solitario", y defendió que esta fórmula es "lo mejor, también lo más eficaz y lo que ofrece más estabilidad a las personas y a la sociedad, a la comunidad autónoma de Castilla y León".

Durante una rueda de prensa celebrada en Valladolid, el dirigente popular subrayó que los comicios decidirán el modelo de comunidad para los próximos cuatro años y reiteró su objetivo de situar a Castilla y León entre las tres mejores autonomías de España para vivir. En este sentido, defendió una comunidad basada en "el acuerdo a la discordia, la convivencia al grito y la verdad a la consigna", y apostó por que la región actúe como un "centro de equilibrio" para el conjunto del país.

Mañueco pidió además "seriedad y reflexión" frente al "ruido y la crispación", y señaló que votar es la mejor garantía para preservar la justicia, la igualdad y la libertad. Insistió en que la campaña debe centrarse en los problemas reales de los ciudadanos y avanzó que presentará "un proyecto de futuro" para Castilla y León, con el que confía en lograr un buen resultado electoral.

El candidato recordó que, como presidente de la Junta, se comprometió a agotar la legislatura y aseguró haber cumplido sus compromisos en el último mandato, iniciado en coalición con Vox y continuado en solitario tras la salida de este partido de los gobiernos autonómicos. A su juicio, ese recorrido supone "un aval y una garantía para el futuro de la comunidad".

"En el PP tenemos las ideas claras para competir con los mejores y colocar a Castilla y León entre las mejores comunidades autónomas para vivir y, a partir de ahí, serán las personas de Castilla y León quienes con su voto el 15 de marzo decidirán cuál es el futuro de nuestra Comunidad autónoma", concluyó.

