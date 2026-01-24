Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Mañueco aspira a gobernar en solitario y evita hablar de pactos con Vox en Castilla y León

El candidato del PP defiende la estabilidad del gobierno en solitario tras convocar elecciones autonómicas para el 15 de marzo.

Mañueco asegura que estas elecciones son una oportunidad para demostrar que la política "puede ser limpia y útil"

Irene Delgado
Publicado:

El presidente del Partido Popular en Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado este sábado su intención de gobernar en solitario tras las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo y ha evitado pronunciarse sobre posibles acuerdos con Vox, al considerar que no es momento de adelantarse a los resultados.

En su primera comparecencia como candidato desde la convocatoria electoral, Mañueco afirmó: "Mi aspiración es gobernar en solitario, porque desde mi experiencia he tenido dos gobiernos de coalición y un gobierno en solitario", y defendió que esta fórmula es "lo mejor, también lo más eficaz y lo que ofrece más estabilidad a las personas y a la sociedad, a la comunidad autónoma de Castilla y León".

Durante una rueda de prensa celebrada en Valladolid, el dirigente popular subrayó que los comicios decidirán el modelo de comunidad para los próximos cuatro años y reiteró su objetivo de situar a Castilla y León entre las tres mejores autonomías de España para vivir. En este sentido, defendió una comunidad basada en "el acuerdo a la discordia, la convivencia al grito y la verdad a la consigna", y apostó por que la región actúe como un "centro de equilibrio" para el conjunto del país.

Mañueco pidió además "seriedad y reflexión" frente al "ruido y la crispación", y señaló que votar es la mejor garantía para preservar la justicia, la igualdad y la libertad. Insistió en que la campaña debe centrarse en los problemas reales de los ciudadanos y avanzó que presentará "un proyecto de futuro" para Castilla y León, con el que confía en lograr un buen resultado electoral.

El candidato recordó que, como presidente de la Junta, se comprometió a agotar la legislatura y aseguró haber cumplido sus compromisos en el último mandato, iniciado en coalición con Vox y continuado en solitario tras la salida de este partido de los gobiernos autonómicos. A su juicio, ese recorrido supone "un aval y una garantía para el futuro de la comunidad".

"En el PP tenemos las ideas claras para competir con los mejores y colocar a Castilla y León entre las mejores comunidades autónomas para vivir y, a partir de ahí, serán las personas de Castilla y León quienes con su voto el 15 de marzo decidirán cuál es el futuro de nuestra Comunidad autónoma", concluyó.

