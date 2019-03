Santamaría pide al PSOE que no utilice la violencia de género para "tirarse los trastos a la cabeza"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido al PSOE que no utilice la violencia de género como instrumento de batalla política con el que que Gobierno y socialistas se tiren "los trastos a la cabeza". Así ha respondido Sáenz de Santamaría, en la sesión de control del Congreso, a las críticas vertidas por la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, que ha acusado a la vicepresidenta de no coordinar al Ejecutivo y ha subrayado la "total improvisación y falta de coherencia" del Gobierno en materia de violencia de género.

Hay cuestiones con las que "no se puede hacer demagogia" y todos deberían ser "mucho más sensatos" y utilizarlos menos políticamente, porque la violencia de género "no es un tema para tirarnos los trastos a la cabeza", le ha replicado la 'número dos' del Gobierno.

Además, Soraya Sáenz de Santamaría ha recomendado a los socialistas que "no presuman" en asuntos relacionados con las mujeres que "luego pasa lo de Ponferrada", en alusión al caso de la moción de censura que impulsaron los socialistas con el apoyo de un edil condenado por acoso sexual.

Antes, la vicepresidenta ha escuchado los reproches de la portavoz socialista en materia de violencia de género, pues según Soraya Rodríguez son "muchos" los "errores" que el Ejecutivo está cometiendo, como la retirada de varios supuestos de delitos y faltas relacionados con este tema en la próxima reforma del Código Penal. Así, según Rodríguez, se va a eliminar el agravante del delito de violencia cuando se comete en presencia de los menores, o la eliminación de la falta de vejaciones injustas, que supone el "primer eslabón" de la violencia de género y representa el 45 % de las faltas que llegaron a los juzgados de violencia en 2012.

La eliminación de dos artículos para quitar la expresión "violencia de género" del Código Penal ha sido otro de los reproches de la portavoz socialista, que ha insistido en que el anteproyecto del Código Penal supone una "gravísima involución en la respuesta penal en la lucha contra la violencia". Soraya Rodríguez también ha lamentado que tras una semana de "terrorismo machista" con numerosos casos, el secretario de Estado de Igualdad, Juan Manuel Moreno, ofreciera una rueda de prensa el pasado sábado para anunciar a "bombo y platillo" que el Gobierno tenía un plan contra la violencia, y admitiera que la reforma penal que se prepara tiene "algún error material".

La vicepresidenta ha respondido a las acusaciones de la portavoz socialista: "No sé si le preocupa que haya un plan o que no lo haya; deberían estar mandando alegaciones a ese plan de erradicación de la violencia de género para que sea mucho más completo", le ha dicho. Además, Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que "si hay problemas en el Código Penal se arreglan" y "si hay que endurecer las penas se endurecen". "Y si hay que tipificar delitos no tipificados como matrimonios forzados, se hace y el Código Penal lo hará", ha añadido. La reforma educativa también ha salido a colación en este 'cara a cara', en el que Soraya Rodríguez ha considerado un "enorme error político" eliminar la Educación para la Ciudadanía de las escuelas y promover "una educación segregada por sexos".

La vicepresidenta del Gobierno ha contestado que "no hay mayor segregación" que el fracaso escolar y por eso hay que cambiar el sistema educativo, y ha preguntado a los socialistas si quieren que se mantenga este modelo fallido aunque sólo sea porque tiene "la firma" del líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.