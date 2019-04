Santamaría pide a Sánchez que "no mire hacia otro lado cuando vuelven a pedirle una consulta y una DUI"

La candidata a la Presidencia del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha mostrado su preocupación por que ERC haya vuelto "a la consulta y a declaración unilateral de independencia".

"Le pediría a Pedro Sánchez que no dé pasos atrás, hemos logrado con el esfuerzo de todos que la declaración de independencia no tenga efecto", ha reclamado Santamaría, que ha recordado que han logrado que en el Govern no estén los que participaron en esta declaración.

"Pedro Sánchez no puede, porque le hayan regalado el Gobierno, regalar el discurso a los independentistas", ha insistido, reclamándole que cuide a los catalanes que se sienten catalanes y españoles y según ella no pueden hablar y ha subrayado que "uno tiene que ser firme en la aplicación de la ley". "Le pido a Sánchez que aplique la ley y no mire para otro lado cuando vuelven a pedirle una consulta y una declaración unilateral de independencia".

Por otro lado, indica que es "la mejor candidata para recuperar esos votantes que podrían volver a votar al PP".