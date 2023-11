La sandía palestina de Yolanda Díaz y otra imágenes curiosas del debate de investidura

Al margen del debate político, la primera sesión de investidura ha sido de todo menos tranquila y ha dejado anécdotas curiosas. Las carcajadas de Pedro Sánchez tras una respuesta a Feijóo, la confusión del presidente popular con una cita de Antonio Machado y el cantautor Ismael Serrano, los pines de los diputados de Sumar en favor de Palestina, algún diputado llevando mascarillas o los móviles desviando la atención de los presentes en el Congreso.

La literatura ha dado pie a un momento que ha marcado el debate. "Como dijo el genial Antonio Machado: 'Hoy es siempre todavía'", citó Pedro Sánchez. El líder del PP recogió las palabras y las amplió. "Dígala completa, ¿hasta en las citas miente usted?", le reprochó Feijóo y a continuación le dijo: "Hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora'. Y omite: 'y ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos'".

La confusión entre Machado e Ismael Serrano

Sin embargo, la réplica no le dio el resultado esperado al presidente del Partido Popular porque esa parte final de la cita pertenece a un cantautor y no a Machado. "El añadido que usted ha hecho desde esta tribuna fue una adaptación del cantautor Ismael Serrano", recalcó Sánchez. A continuación se desataron las risas en la bancada socialista.

El propio Serrano explicó en X que esa frase le pertenece: "No es por darme el pisto. Pero ese añadido no es de Machado. Es de un servidor. Forma parte de la presentación que hice de la canción 'Ahora' en la grabación de un concierto en vivo (Principio de Incertidumbre)".

"Es lo que tiene buscar las cosas en Google. Entiendo que usted es un recién llegado como usuario, como todos los españoles sabemos después de sus amistades peligrosas que no se veían porque entonces no existía Google en Galicia", le sentenció.

La sandía palestina

Nada más llegar a la Cámara Baja, Yolanda Díaz sorprendía con un pin de color rojo en la solapa que sorprendía en su traje blanco. Todos los miembros de Sumar se presentaron con la misma insignia en sus vestimentas.

La formación política se encargó de desvelar el significado del pin con una publicación en la red social X: "Las diputadas y diputados de Sumar llevan hoy el símbolo de la sandía en solidaridad con el pueblo palestino. Esta investidura también va de poner fin a la barbarie". La relación entre la fruta y Palestina recae en que la bandera comparte los mismo colores: rojo, verde, blanco y negro.

No fue el único símbolo que portaron lo diputados en referencia a Palestina. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, y Enrique Santiago, presidente del PCE, llevaban un pañuelo palestino, también conocido como kufiya.

Mascarillas y atención a los móviles

Hace tiempo que la mascarilla ya no es obligatoria en nuestras vidas. Sin embargo, en la primera sesión de investidura volvieron a verse en la bancada de los diputados. En varias ocasiones que fue enfocada, se le vio a Adriana Lastra, del PSOE, portando una mascarilla negra durante la sesión.

Otra de las tendencias durante el día fue mirar los móviles. En numerosos momentos, las cámaras del Congreso captaron a los diputados revisando sus dispositivos sin prestar atención a lo que se decía desde la tribuna.

Los reproches no han faltado en toda la sesión, empezando por la presidente del Congreso. Francina Armengol llamó al orden varias veces: "Por favor, compórtense". Santiago Abascal fue de los más beligerantes. "Maniobró para liquidar la democracia", le reprochó al todavía presidente del Gobierno en funciones. "Yo entiendo su frustración", le reconoció Díaz a los diputados populares.

La carcajada de Sánchez

A muchas de las críticas, el líder socialista respondió con cierta ironía: "Es curioso porque todos estaban pendientes de este bloque de mi intervención, pero no paran de hablar". Fue un debate bronco donde no quedó nada en el tintero. "Señor Tellado lo veo muy participativo", lanzó con ironía Sánchez al diputado popular.

En el continuo cruce de acusaciones entre el candidato y la oposición. "Yo no soy presidente porque no me vendo a los españoles", exclamó Feijóo. Pedro Sánchez respondió con ironía y risas: "Nace la original teoría de‘yo no soy presidente porque no quiero’”. El líder socialista ha proseguido: "Ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del Gobierno". A continuación, soltó una fuerte carcajada que no pasó desapercibida en el hemiciclo.

Este jueves todas las miradas vuelven a estar puestas en el Congreso y en las imágenes más curiosas que nos dejará la segunda sesión de investidura de la que Pedro Sánchez saldrá elegido como presidente del Gobierno.