Sánchez-Camacho: "La cadena independentista no es representativa de la sociedad catalana"

La presidente del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha mostrado su respeto por quienes participaron este miércoles en la cadena humana en demanda de la independencia de Cataluña, pero ha considerado que no fue representativa de la sociedad catalana y que la Cataluña real "se quedó en casa". En declaraciones a Antena 3, la dirigente del PPC ha subrayado que más de seis millones de catalanes no participaron en los actos independentistas y ha censurado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, por no pensar en ellos e impulsar esas convocatorias usando para ello, de manera "vergonzosa y lamentable", a los medios públicos catalanes.

Sánchez-Camacho ha vuelto a pedir Mas que recupere la sensatez y el sentido de la legalidad, y que se siente a negociar "lo que se puede mejorar", como un nuevo modelo de financiación para toda España, que incluya "una singularidad para Cataluña". La presidenta del PP catalán, que ha asegurado haber vivido "con cierta tristeza" la jornada de de la Diada, ha reclamado a Artur Mas que se ponga a gobernar en Cataluña para dar solución a los verdaderos problemas de la sociedad catalana y abandone su actitud de "huida hacia adelante".