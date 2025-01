Sánchez responde a Trump: España es el 10º mayor contribuyente de la OTAN y cumplirá con el 2% en defensa en 2029

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado al mandatario estadounidense, Donald Trump, que España es un socio confiable dentro de la OTAN, siendo el décimo país que más contribuye a la alianza, y que el país está comprometido a alcanzar el objetivo del 2% del PIB en gasto de defensa para 2029. Estas declaraciones llegan tras los comentarios de Trump durante su investidura, en los que criticó la inversión española en defensa.

En una entrevista con CNBC desde Davos, Suiza, Sánchez subrayó que España ha incrementado en un 70% su inversión en defensa en los últimos diez años. "Este esfuerzo nos sitúa como el décimo mayor contribuyente a la OTAN, algo que debe ser reconocido", señaló.

El presidente destacó además la participación activa de España en misiones internacionales, como las operaciones lideradas por la Armada Española, las cuales superan la media de otros países miembros de la alianza. También recalcó el incremento del gasto en equipos nuevos, que actualmente representa más del 30% de la inversión total en defensa. "Somos un socio confiable. Es importante evaluar el compromiso real de un país con la seguridad de la OTAN", concluyó.

Sánchez aprovechó la ocasión para expresar su preocupación por la creciente concentración de poder en manos de los dueños de las principales redes sociales, como Elon Musk, propietario de X (anteriormente Twitter). "Todos deberíamos estar preocupados por el impacto de la desinformación en nuestras democracias", afirmó.

El líder español destacó las iniciativas de la Unión Europea para garantizar un uso más responsable de estas plataformas. "En Europa hemos impulsado leyes que promueven el pluralismo, la transparencia y el debate respetuoso. Necesitamos una regulación que ponga las redes sociales al servicio de los ciudadanos", señaló.

En este sentido, Sánchez defendió la importancia de un "camino europeo" en la gestión de las nuevas tecnologías, contrastándolo con el enfoque más permisivo de Estados Unidos. "Las redes sociales deben ser espacios donde prime el respeto, la información veraz y un debate pluralista", añadió.

La intervención en Davos

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido este miércoles al Foro Económico de Davos, allí ha defendido el compromiso de España con el bienestar global y su papel como referente en innovación en salud. Durante su intervención, el presidente abordó cómo la pandemia del COVID-19 ha reforzado la idea de que la salud es una responsabilidad colectiva y destacó los esfuerzos del país en proyectos tecnológicos y colaborativos para mejorar el bienestar público.

Según Sánchez ha asegurado en el foro, la pandemia dejó en evidencia que la salud no puede ser considerada un tema individualista. "La salud es una responsabilidad colectiva, y este principio también debe aplicarse en la innovación", afirmó y añadió que los gobiernos y el sector público tienen la obligación de garantizar que las nuevas tecnologías sean accesibles y estén orientadas al bienestar global.

En su intervención, el presidente del gobierno de España enfatizó que la rentabilidad no debería ser el único motor de la innovación, sino que esta debe estar alineada con el interés público. "No es cierto que el sector público no pueda innovar. Por el contrario, puede liderar desarrollos que mejoren el bienestar colectivo, en colaboración con el sector privado", aseguró.

España, líder en investigación clínica

Sánchez destacó el liderazgo de España en tratamientos clínicos, posicionándose como el primero en Europa y el tercero a nivel mundial. Este logro es posible, explicó, gracias a una sólida red de atención primaria, centros profesionales de excelencia y hospitales reconocidos internacionalmente.

"El papel de nuestra atención primaria ha sido clave para consolidar esta posición", subrayó el presidente, quien también resaltó la importancia de la colaboración con empresas privadas en el ámbito de la salud.

Iniciativas conjuntas público-privadas

El mandatario puso como ejemplo la colaboración iniciada en 2021 entre el sector público y el privado. Este proyecto innovador contó con una inversión de 2,5 billones de euros y se centró en estrategias vanguardistas de bienestar.

Además, Sánchez mencionó el reciente lanzamiento de una estrategia farmacéutica en colaboración con las principales asociaciones del sector. "El objetivo es promover la innovación y garantizar un acceso equitativo a los avances en medicina y tratamientos", afirmó.

El presidente concluyó la primera intervención afirmando que la cooperación entre el sector público y privado es esencial para avanzar en innovación. "Esta colaboración es clave para garantizar que los avances tecnológicos sean accesibles y estén diseñados para mejorar la calidad de vida de las personas", recalcó Sánchez.

