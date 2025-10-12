Los Reyes saludan a los alcaldes de la dana en la recepción en el Palacio Real

Los Reyes, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía saludaron este domingo a más de medio centenar de alcaldes cuyos municipios se vieron afectados por la DANA y que fueron invitados a la recepción en el Palacio Real con motivo del Día de la Fiesta Nacional.

Los Reyes y sus hijas comenzaron el besamanos en torno a las 13.15 horas por el que ya han pasado, además del Gobierno, los presidentes autonómicos y los alcaldes de la dana, estos últimos como invitados destacados este año, después de la tragedia que se produjo en octubre del año pasado y que llevó a los Reyes al lugar pasados los primeros días para conocer la situación e interesarse por los afectados.

Pasadas las 13.30 horas, los Reyes y sus hijas hicieron un primer descanso de este besamanos por el que pasarán hoy más de un millar de invitados, y en torno a las 13.43 horas retomaron los saludos.

Entre los que ya han pasado también está la deportista paralímpica Teresa Perales. Los Reyes, la Princesa Leonor y la infanta Sofía se encuentran a esta hora saludando a los invitados en el Salón del Trono del Palacio Real.

El también llamado salón de los embajadores constituye uno de los símbolos de la continuidad de la monarquía española y atesora algunos de los elementos más representativos de las glorias de los reyes de España. Según la información proporcionada por Patrimonio Nacional, actualmente, la pareja de tronos de los reyes de España son "copias realizadas en el siglo XX del sillón del trono del rey Carlos III, cuyo escudo fue bordado en la década de 1990 en el paño que guarnece la caída del dosel".

Entre los ausentes se encuentran el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y cinco ministros. El titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; la ministra de Sanidad, Mónica García, que este domingo inicia un viaje a Alemania para asistir a la 17ª Cumbre Mundial de la Salud 'World Health Summit'; y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que se encuentra de viaje en Jordania desde este sábado.