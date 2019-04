Sánchez quita importancia a la "anécdota": "Nos hemos dado un apretón de manos en privado"

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, le ha trasladado a Mariano Rajoy su intención de "liderar un Gobierno de cambio" y ha calificado la reunión como "útil". También se ha explicado lo que ha calificado de "anécdota que no refleja la realidad" cuando le ha tendido la mano al presidente del Gobierno en funciones y éste no le ha correspondido. "Esa foto ha captado que el señor Rajoy probablemente no veía que le estaba dando la mano. Seguramente estaba mirando a alguna cámara y no se ha dado cuenta", ha dicho Sánchez, que ha añadido: "Nos hemos dado un apretón de manos en privado".

"Le he pedido que acabe la campaña del miedo que han iniciado algunos de sus ministros"

Respecto al contenido de la conversación, que ha durado menos de media hora, Sánchez ha afirmado que Rajoy le ha planteado "su propuesta de Gobierno a tres" pero él ha insistido en que será posible "construir pactos en los temas de Estado" con el PP pero que este partido debe "regenerarse". El líder socialista ha enfatizado que "cuando el PSOE ha estado en la oposición siempre ha tenido una actitud leal y constructiva" en los tres asuntos fundamentales: "unidad terrotorial de España, lucha contra el terrorismo y reforma constitucional".

Sánchez también le ha transmitido a Rajoy su petición de que acabe "la campaña del miedo que han iniciado algunos ministros". "Que no se traslade que la salida del PP del Gobierno va a traer el origen de muchos problemas, cuando muchos de esos problemas se van a resolver con la salida del PP del Gobierno", ha afirmado.

En la reunión también se ha tratado la "voluntad de intentar consensuar una posición común para el próximo Consejo de la UE", especialmente en lo referente a las reivindicaciones de Reino Unido para seguir siendo socio europeo. Y respecto a la situación económica de España, ha destacado su "compromiso de garantizar la estabilidad presupuestaria" y "cumplir los compromisos adquiridos con la UE".

"Hay millones de españoles que dijeron sí al cambio y creo que el PP no lo representa"

"Aún siendo una reunión de media hora, creo que hemos hablado de los temas que preocupan a los españoles", ha manifestado Sánchez, que cree que "la reunión ha sido útil" porque se ha visto "a los dos principales líderes políticos del país reunidos".

En cuanto a los pactos, el líder del PSOE ha afirmado que no se cierro "a ninguna puerta" y que "lo importante es que el Gobierno refleje la pluralidad" resultando de las elecciones del pasado 20 de diciembre. "Hay millones de españoles que dijeron sí al cambio y creo que el PP no lo representa", ha valorado. Y cree que tendrá un acuerdo de gobierno "lo suficientemente maduro" a final de este mes para que la sesión de investidura sea "en los primeros días de marzo".

"Aquí lo que se decide no es si vamos con Podemos o con Ciudadanos, lo que se decide es si hay cambio", ha resumido, aunque ha mostrado su confianza en lograr un pacto con ambos. Sobre si se inclina por un gobierno en coalición, Sánchez ha insistido en que no se cierra "a ninguna puerta, ni a ninguna posibilidad", puesto que "lo importante es que el gobierno refleje la pluralidad del Congreso y la voluntad manifestada por los españoles". Ante el hecho de que aún no se ha abierto la negociación con Podemos, ha vuelto a tender la mano a su líder, Pablo Iglesias, para sentarse a hablar.

Sánchez ha considerado que la regeneración democrática del país "también pasa por la renovación del PP y su liderazgo", lo que cree que deberá hacer este partido "desde la oposición". No ha hablado de la corrupción con Rajoy porque no ha querido "ahondar" en los últimos casos que afectan a su partido, pero ha insistido en que es muy importante que haya un PP "fuerte y renovado".