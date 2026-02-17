VÍDEO: El frío saludo entre Pedro Sánchez y Felipe González tras admitir que no votará al PSOE mientras él sea el candidato

Pedro Sánchez y Felipe González han coincidido de manera pública este martes por primera vez tras las palabras del expresidente del Gobierno, que aseguraba que no votará a Sánchez si es el candidato del PSOE en las elecciones generales. Ambos se han saludado en el acto institucional, presidido por los reyes, para conmemorar la Constitución de 1978, que se convierte en la más longeva de la historia de España tras superar a la de 1876.

El presidente del Gobierno ha seguido a los reyes en el saludo previo a las personalidades antes de que diera comienzo el acto en el hemiciclo del Congreso. Ha sido un saludo rápido y frío en el que Sánchez ha tendido la mano a González. Ambos han espetado una pequeña sonrisa y Sánchez ha continuado con los saludos a los demás asistentes.

