FLOTILLA

El barco de la flotilla en el que viaja Ada Colau no seguirá rumbo a Gaza: "Ha petado"

La flotilla donde iba a bordo Ada Colau no seguirá hasta Gaza y se reubicará a los tripulantes en otras embarcaciones.

Ada Colau en la Global Sunat Flotilla en el Puerto de Barcelona

Ada Colau en la Global Sunat Flotilla en el Puerto de BarcelonaEuropa Press

Rosario Miñano
Publicado:

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se subió a bordo de uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla, para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. A bordo iban unas 20 personas que tendrán que ser reubicadas.

El barco puso rumbo al enclave palestino hace varios días, pero no seguirá su camino hacia el destino final. La embarcación ha "petado" y los tripulantes que iban a bordo serán reubicados en otras flotillas.

"Con todo lo que hemos pasado juntas, no deja de ser un fuerte golpe emocional, pero lo importante es seguir con la misión y lo importante es llegar hasta Gaza. Nos recolocaremos y seguiremos el viaje", ha dicho la exalcaldesa en una entrevista recogida por 'Europa Press'.

La flotilla se encuentra este viernes cerca de Creta (Grecia) y Colau prevé llegar a Gaza en menos de una semana. El buque 'Furor' también ha zarpado ya desde Cartagena para asistir a la flotilla.

Se retira por problemas mecánicos

Uno de los barcos de la flotilla, el 'Familia', ha tenido un fallo mecánico: un fallo en el motor le impedirá seguir el viaje. "Sufrimos un grave contratiempo con el fallo mecánico del Family Boat, una de las embarcaciones líderes de nuestra flotilla. Sin embargo, los participantes a bordo se mantienen firmes y comprometidos con la misión", ha confirmado la flotilla en un comunicado.

El problema es irreparable en alta mar, por lo que los pasajeros seguirán hasta Gaza a bordo de otras embarcaciones. "Cada tripulante ha sido reasignado, aportando su experiencia en navegación, habilidades de comunicación y coordinación diplomática a las nuevas embarcaciones, grandes y pequeñas, que los llevarán a las costas de Gaza".

"El espíritu de Sumud que nos guía no se verá quebrantado por fallos mecánicos, condiciones adversas ni ningún intento de disuadir nuestra misión pacífica. Seguimos navegando, unidos en un propósito e inquebrantables en nuestro compromiso con el pueblo palestino", concluye el comunicado de la organización Global Sumud Flotilla.

