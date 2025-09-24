Vicente Vallés, sobre Pedro Sánchez: "Ninguna estrategia sobrevive al contacto con el campo de batalla"

Los militares repiten a menudo un concepto que estableció en el siglo XIX un mariscal de campo prusiano, cuando dijo que ningún plan ni estrategia sobrevive al contacto real con el campo de batalla.

Esta advertencia es tan válida para la guerra, como para la política. Por muy inteligente y bien preparado que esté el plan que han diseñado los perspicaces estrategas de los políticos, luego está la realidad, que es imprevisible.

Los estrategas de Moncloa acertaron al proponer al presidente del Gobierno que utilizara la matanza de Gazapara atacar a la oposición, y centrar el debate público en ese asunto, y no en los casos de corrupción. Lo consiguió hasta que apareció la crisis de las pulseras, y hasta que resucitó el caso del hermano de Pedro Sánchez, y el de su esposa. El juez del caso ha comunicado que, si Begoña Gómez es llevada a juicio, ese juicio se celebrará con un jurado popular.

Esas novedades han provocado una fisura importante en la estrategia de Moncloa para esta semana, porque confiaban en que todo el protagonismo fuese para Pedro Sánchez en la ONU, y con la situación en Gaza como único asunto de debate político. Pero, como decimos, ninguna estrategia sobrevive al contacto con el campo de batalla.

