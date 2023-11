Salvador Burguet, experto en seguridad: "Si Vidal Quadras no fue asesinado en ese momento fue porque el sicario no quiso"

La Policía Nacional busca a un cuarto implicado en el tiroteo de Alejo Vidal-Quadras, al cofundador de Vox y exdirigente del PP. Los agentes ya han detenido a tres personas por este caso. Los cuatro estarían relacionados con el disparo que recibió el pasado 9 de noviembre en Madrid. Los arrestos se han producido en Lanjarón (Granada) y en Fuengirola (Málaga).

La operación policial sigue abierta y se investiga como undelito de terrorismo. "Es normal que se investigue como ataque terrorista y más aún cuando hay una presunta implicación de posiblemente un tercer país que se especula que podría ser Irán", afirma Salvador Burguet, experto en seguridad.

"El ejecutor del ataque ha huido, probablemente el mismo día, y los que hay aquí parece ser que fueron los que lo contrataron. Se llama técnicamente apantallamiento: contratan a una persona para que sea quién prepara el ataque y contrate al ejecutor", explica Burguet. "Han sido bastante chapuzas (...) Pero todo depende de la calidad del servicio que quieras, de lo que quieras que hagan y del objetivo que tienes", añade.

"Si Vidal Quadras no fue asesinado en ese momento fue porque el sicario no quiso"

¿Falló el pistolero en el disparo? El experto en seguridad entrevistado por Antena 3 Noticias cree que no. "Si Vidal Quadras no fue asesinado en ese momento fue porque el sicario no quiso (...) y los datos que se van conociendo van conociendo van un poco en esta línea", asegura.

"Quizás fue un aviso, quizás se contrató a gente de este estilo para que no llegasen a más y simplemente lanzasen un aviso a Vidal Quadras para que no siguiera por ese camino. O es que eran demasiado chapuzas, que personalmente lo dudo".

Los agentes de la Policía siguen buscando a un cuarto implicado. Sin embargo, Salvador Burguet cree que encontrarlo va a ser una ardua tarea. "El que realizó los disparos es profesional y a esa gente es muy difícil atraparlos", comenta.

Se investiga como delito de terrorismo

El juez de la Audiencia Nacional ha asumido la investigación al considerarlo como un delito de terrorismo ante la posibilidad de que la responsabilidad sea de una organización vinculada al régimen iraní.

Mientras, continúa la búsqueda del autor de los disparos, y se apunta a un crimen por encargo cometido por un profesional que se dio a la fuga. El propio Vidal-Quadras comunicó a la Policía que detrás del tiroteo sufrido podría estar el régimen iraní debido a sus vínculos con la oposición de este país.