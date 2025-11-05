Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Juicio Fiscal General

Sánchez Acera asegura que el pantallazo vino de la prensa pero no recuerda "de qué medio"

La asesora del Ministerio de Transformación Digital afirma en el juicio del fiscal general Álvaro García Ortiz que nunca tuvo el famoso correo del 2 de febrero y que el pantallazo que envió a Juan Lobato procedía de la prensa

Pilar S&aacute;nchez Acera

Pilar Sánchez AceraEFE

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

La asesora en el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, Pilar Sánchez Acera, ha afirmado durante su declaración en el juicio por la presunta filtración del correo de Alberto González Amador que "nunca" recibió ni tuvo en su poder el famoso correo del 2 de febrero de 2024.

Ese correo, enviado por la defensa del empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso a la Fiscalía, contenía una oferta de reconocimiento de dos delitos fiscales a cambio de un pacto. La difusión de su contenido dio origen al procedimiento judicial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos.

"En ningún momento recibo ni tengo en mi poder el correo del 2 de febrero objeto de investigación. Recibo una imagen de un documento distinto", ha explicado la exsecretaria de Política Institucional del PSOE-M.

Sánchez Acera ha insistido en que el pantallazo que envió al entonces líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, le llegó a través de un medio de comunicación, aunque no recuerda de cuál. "No puedo recordar de qué medio era el periodista que me lo envía y no he podido comprobar quién fue porque cambié de teléfono al pasar al Ministerio", ha detallado.

Ha recalcado que no recibió el documento de la Fiscalía ni conoce a nadie en la Fiscalía General del Estado. También ha negado que la imagen se la facilitara el abogado Carlos Neira, quien redactó el correo original.

Según su testimonio, la imagen que le llegó no tenía fecha, emisor ni destinatario, y presentaba un formato diferente al correo filtrado. "Lo que recibo no es ni un correo ni pone 2 de febrero. Tiene pie de firma del despacho de abogados, algo que no aparece en el documento publicado por la prensa", ha precisado.

Admite haber sugerido a Lobato usar el pantallazo en el debate

Durante su intervención, la testigo ha admitido que recomendó a Juan Lobato utilizar el pantallazo en el Pleno de la Asamblea de Madrid. "La presidenta había dado una rueda de prensa y retorció la verdad, diciendo que todo era una persecución. Creo que Lobato tenía la obligación de aclararlo ante los ciudadanos", ha explicado.

De los mensajes de WhatsApp aportados a la causa se desprende que Sánchez Acera envió la imagen a Lobato el 14 de marzo de 2024, horas antes de que la Fiscalía publicara su nota oficial. En ellos, le advertía: "Cuidado con los datos personales", y le sugería: "Sácasela en la pregunta. ¿Quién miente, señora Ayuso, usted o su novio?".

La exasesora ha reiterado que no recuerda el medio que le envió el pantallazo y que no ha podido verificarlo por haber cambiado de dispositivo móvil meses después. "Quiero dejar claro que no recibí el correo del 2 de febrero", ha subrayado ante el tribunal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Juan Lobato asegura que no quiso usar el documento que le envió Sánchez Acera "por prudencia" al no conocer su origen

Juan Lobato a su llegada al Supremo

Publicidad

España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la sesión de control al Gobierno

Pedro Sánchez comparecerá para hablar de corrupción el mismo día de la declaración del fiscal general

Pilar Sánchez Acera

Sánchez Acera asegura que el pantallazo vino de la prensa pero no recuerda "de qué medio"

Yolanda Díaz en Espejo Público

Yolanda Díaz: "Feijóo no es capaz de controlar su partido, ni de decir a Mazón que deje de ser diputado"

Begoña Gómez en imagen de archivo
Caso Begoña Gómez

El juez Peinado rechaza archivar la causa contra Begoña Gómez e imputa a otro alto cargo de Moncloa

econciliación. Memorias de Juan Carlos I de España
Familia real

Juan Carlos I advierte a su hijo Felipe VI en sus memorias: "No olvides que heredas un sistema que yo he construido"

Arenas vapeando
Senado

Pillan al senador Javier Arenas vapeando en pleno Senado

Ocurría durante la intervención de la Ministra de Sanidad, Mónica García, una firme defensora de la ley antitabaco.

Juan Lobato a su llegada al Supremo
Juicio fiscal general

Juan Lobato asegura que no quiso usar el documento que le envió Sánchez Acera "por prudencia" al no conocer su origen

Este miércoles también declara Pilar Sánchez Acera. Se juzga si Álvaro García Ortiz filtró un correo en el que el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid reconocía en su nombre dos delitos contra Hacienda para llegar a un acuerdo con el fiscal del caso.

Imagen de archivo de un coche de los Mossos

Condenado el alcalde de Naut Aran (Lleida) por acosar y levantar la falda a una joven en una discoteca

González Amador, a su llegada al Tribunal Supremo

Alberto González Amador acusa al fiscal general de haberle "matado públicamente": "Pasé a ser el delincuente confeso"

La UCO señala que Torres reclamó pagos para la trama de mascarillas por la "influencia" de Koldo: "Estoy encima"

Ángel Víctor Torres cargó contra una responsable de Sanidad por no agilizar los pagos a la empresa de Aldama

Publicidad