Pedro Sánchez comparecerá para hablar de corrupción el mismo día de la declaración del fiscal general

Ni una semana después de que el PP sentará a Pedro Sánchez en la Comisión de investigación sobre el ‘caso koldo’ del Senado, los populares han vuelto a forzar otra comparecencia del presidente a raíz de los casos de corrupción que le rodean. Esta vez será en el Congreso.

El Gobierno ya anunció hace semanas que Sánchez acudiría a la cámara baja el próximo 12 de noviembre a informar del Consejo Europeo celebrado el 23 y el 24 de octubre. Sin incluir más asuntos, como quería la oposición.

La petición del Partido Popular

Hace tiempo que el PP había pedido nuevas comparecencias monográficas del presidente en pleno. Reclamaban respuestas sobre investigaciones judiciales como las de Begoña Gómez o la supuesta fontanera del PSOE, Leire Díez. Según fuentes parlamentarias, el ejecutivo se abrió la Junta de Portavoces del martes de la semana pasada a aunar esas explicaciones en la comparecencia ya prevista sobre temas internacionales, pero Ester Muñoz, portavoz popular en el Congreso, lo rechazó.

El PP exigía un pleno exclusivo para que el presidente diese cuenta de los casos judiciales que le afectan. No querían repetir esa fórmula ya utilizada anteriormente por Moncloa y que, a juicio de los populares, ayuda a Sánchez a diluir los asuntos más perjudiciales para él con otros con los que se siente más cómodo, como su agenda internacional.

El Gobierno, tranquilo con la comparecencia

El ejecutivo no ha dado su brazo a torcer, así que los populares han aceptado finalmente incorporar sus peticiones a la comparecencia ya prevista. Como es habitual, Sánchez no tendrá límite de tiempo para hablar. Los grupos parlamentarios suelen disponer, salvo que la Mesa del Congreso de más margen, de 20 minutos en total para hacer las réplicas al jefe de Gobierno.

El cara a cara más esperado será el de Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP. Los populares exigirán explicaciones a Sánchez sobre las dudas de la UCO en los pagos en efectivo del PSOE, las últimas novedades del ‘caso Koldo’ o la imputación del juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez. Fuentes de Moncloa aseguran a Antena 3 Noticias que Pedro Sánchez responderá sin problema a todos los temas con tranquilidad, como ya hizo, aseguran, en su cita del jueves pasado en el Senado.

