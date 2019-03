Rus afirma que las grabaciones son "mentira": "No me voy"

El PP de la Comunidad Valenciana ha exigido a Alfonso Rus que deje todos su cargos. El propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, le ha pedido que deje paso "a quien no genere vergüenza", después de que estallara el escándalo al difundirse unas grabaciones en las que Rus supuestamente contaba dinero procedente del cobro de comisones ilegales.

Sin embargo, el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Játiva desde hace una década ha afirmado que no dimitirá. "No me voy", ha dicho de forma tajante en un claro desafío a su partido. Rus ha reaparecido en el palco del estadio municipal, donde ha llegado a asegurar que el hombre de las grabaciones no es él. "Nadie me ha dado las cintas y le puedo decir que eso es mentira, totalmente", ha reiterado.

A Alfonso Rus se le escucha supuestamente contando 12.000 euros que, según una denuncia, proceden de comisiones cobradas a cambio de amañar contratos. De momento, no da más explicaciones. Dice que ya lo hará el día 25, después de las elecciones municipales y autonómicas.