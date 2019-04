Rull: "Lo sensato sería pactar un referéndum, si no iremos a unas elecciones plebiscitarias"

El secretario de organización de CiU, Josep Rull, ha explicado en Espejo Público cómo se afronta desde la Generalitat el día después al proceso participativo del 9-N. Rull ha insistido en que el Govern "no desiste" en su objetivo de pactar un referéndum ya que es "su pretensión". "Lo sensato en un país normal sería pactar un referéndum como se hizo en Escocia o en Quebec. Esta es nuestra pretensión, lo vemos muy difícil pero no desistimos". No obstante, Rull ha diseñado el escenario alternativo que pasa por convocar unas elecciones de base plebiscitaria "que se conviertan en un referéndum".

Josep Rull ha calificado la jornada de este domingo como "un triunfo para Cataluña y también para la democracia española". Y tras asegurar que por el momento el Govern no ha recibido ninguna llamada de Moncloa, el secretario de organización de CiU ha criticado las palabras del ministro de Justicia que en nombre del Gobierno invalidó, nuevamente ayer, la consulta alternativa, una comparecencia que Rull ha calificado de "inaudita".

"Cuando hay dos millones de personas que se movilizan pacíficamente y tranquilamente y simplemente comparece y dice que es un acto propagandístico quiere decir que no entiende nada", también ha apuntado que "la gran fábrica de independentistas en Cataluña es el gobierno español".

Para el secretario de CiU el 9-N se ha basado en tres principios fundamentales: "La libertad de expresión, la libertad de opinión y el derecho a la participación ciudadana".

Rull ha puesto en valor que la participación alcanzada este domingo "ha superado las expectativas" que tenían y les otorga un "elemento de fuerza y de legitimidad democrática". Además ha destacado que "del resultado de ayer es muy transcendente los votos 'si no' y los votos 'no' porque explica: "No solo fue a votar gente que quería la independencia, sino gente que cree que las urnas no son un problema sino la solución".