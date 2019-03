El suceso se ha producido al inicio de la Comisión de investigación en la que comparece el Jefe de Unidad de Seguridad Ferroviaria Christopher Carr, cuando el diputado de ERC ha invitado a asistir como público a la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, y a la que se le ha negado el acceso.

Pese a que en las comisiones del Congreso sólo pueden asistir los diputados y los periodistas, Gabriel Rufián había cursado una invitación para esta eurodiputada que, a su vez, es denunciante sobre este accidente ante la Comisión Europea (CE). Sin embargo minutos antes de iniciarse la sesión, Miranda ha sido informada de que no podía asistir y Rufián le ha pedido a Gómez-Reino que se pronunciara al respecto, ya que lo consideraba un "atropello". Según la versión de Rufián, en declaraciones a los periodistas, el diputado de En Marea le ha llamado "payaso", una reacción que ha calificado de gravísima.

Además, Rufián ha asegurado que otras veces han entrado en la comisión personas que no son ni diputados ni comparecientes ni periodistas. Sin embargo, dentro de la comisión, Gómez Reino ha pedido la palabra para explicar que el protagonismo de esta investigación tiene que ser para las víctimas "y no para ningún político, ni para nadie que esté en esta sala representando a los ciudadanos". "Por respeto a las víctimas y a la ciudadanía no voy a entrar en lo que entiendo como provocaciones agresivas", ha dicho al inicio de la comisión, al tiempo que ha subrayado que su grupo siempre ha defendido que Ana Miranda estuviera presente en esta sesión.

La eurodiputada del BNG ha agradecido a Rufián el gesto y ha cargado contra el PP y el PSOE por vetar su presencia en la comisión. El accidente ferroviario de Santiago de Compostela se produjo el 24 de julio de 2013 cuando un tren Alvia que viajaba de Madrid a Ferrol (La Coruña) descarriló en la curva A Grandeira de Angrois, a unos 3 kilómetros de la estación de Santiago de Compostela, dejando 80 muertos y 144 heridos.