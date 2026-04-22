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Rufián, sobre Abascal: "Sorprende que hable de pureza alguien que se parece más a Abderramán II que al Cid Campeador"

El portavoz de ERC, preguntado por la "prioridad nacional" pactada por PP y Vox en Extremadura, ha asegurado que "ser racista no debería ser legal".

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián

Rufián, sobre Abascal: "Sorprende que hable de pureza alguien que se parece más a Abderramán II que al Cid Campeador" | EFE

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Juan Muñoz
Publicado:

Nueva y bronca sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados este miércoles. Esta vez, protagonizada por la guerra, el nuevo Plan Estatal de Vivienda y, sobre todo, por el concepto de "prioridad nacional" pactado por PP y Vox en Extremadura tras la regularización de migrantes llevada a cabo por el Gobierno.

En relación al término de "prioridad nacional", el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha mostrado contundente al recordar que España, al igual que otros países, "fue cuna de mucha mezcla" y mostrarse sorprendido por que alguien que, a su juicio, "se parece más a Abderramán II que al Cid Campeador, pueda hablar de pureza", refiriéndose a Santiago Abascal.

Rufián ha asegurado que "ser racista" no debería ser "ni tan solo decente o legal" al ser preguntado sobre si el pacto entre PP y Vox en Extremadura es constitucional.

Bronca sesión en el Congreso

La sesión en el Congreso ha arrancado con los reproches de Feijóo a Sánchez asegurando que "gobierna contra los españoles" y la respuesta del presidente acusando al PP de "dar una patada a la Constitución" por el pacto extremeño con Vox, al "violar" el "principio de igualdad".

Junts exige a Sánchez cumplir con los acuerdos

Por otro lado, desde Junts han exigido a Sánchez que aporte los argumentos que tiene para "no convocar elecciones" y seguir gobernando, a lo que el presidente del Gobierno ha respondido asegurando que hará de Cataluña y España "países mejores".

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