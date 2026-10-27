El Gobierno condena los actos vandálicos: "En democracia la violencia no tiene cabida"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha condenado los "actos vandálicos y violentos" que se han vivido en los últimos días en Barcelona y en Bilbao. Ha asegurado que en "democracia, estos actos no tienen cabida".

Así se ha pronunciado la portavoz del Ejecutivo tras los disturbios en Bilbao. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya criticó los disturbios en la capital catalana tildándolos de "puro vandalismo" y aseguró que el Ejecutivo tiene "cero tolerancia" con los violentos.

El Gobierno declara zona gravemente afectada los municipios que sufrieron la DANA Adam

El Gobierno ha aprobado la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil de los municipios que sufrieron los "episodios adversos" ocurridos entre los pasados 13 y 20 de septiembre, como la dana Adam.

Elma Saiz, ha precisado que esos incidentes afectaron a 45 territorios de 9 comunidades autónomas y han provocado, en algunos puntos, "inundaciones y daños materiales cuantiosos, de manera especialmente grave la dana Adam", que dejó siete víctimas mortales.

"Esta declaración permitirá activar líneas de ayuda para compensar los daños sufridos por personas, instituciones, en aplicación del principio de solidaridad entre territorios y para complementar la actuación de las administraciones autonómicas y locales", ha afirmado.

Destinan 201 millones a promotores para construir 2.500 viviendas asequibles

También han aprobado destinar 201 millones de euros a ayudas directas a promotores privados para construir 2.500 viviendas asequibles en suelos públicos a través de Casa 47, mediante un nuevo modelo de colaboración público-privada que busca garantizar el control público sobre los precios y las condiciones de los alquileres.

El acuerdo permitirá financiar una treintena de proyectos en distintas zonas de España, entre ellas Málaga, Sevilla, Valencia, Cantabria y Guadalajara. Tal y como ha explicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, "el objetivo de este acuerdo es el impulso, el acelerar la construcción de ese parque de vivienda asequible que estamos poniendo en marcha".

La ministra ha defendido que esta fórmula permitirá incorporar al sector privado a la construcción de vivienda sin renunciar a las garantías públicas. "Se trata con esta fórmula de concesión administrativa en la licitación de contar con el sector privado, sí, pero no a cualquier precio", ha señalado.

Debatirán los decretos de vivienda el día después de la huelga general

El Gobierno prevé llevar a la Diputación Permanente del Congreso los dos decretos de vivienda pendientes de convalidación el próximo 12 de noviembre, el día después de la huelga general y un día antes de que comience la campaña electoral.

Fuentes del Ejecutivo consideran que esta es la fecha más probable para que los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno el pasado 6 de octubre se sometan a votación en la Diputación Permanente.

La fecha del 12 de noviembre también es la que se considera previsible desde el Congreso, según señalan fuentes parlamentarias.