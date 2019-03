Rubalcaba se siente "razonablemente cómodo" en su pacto con Rajoy para la UE

Rubalcaba ha pronunciado estas palabras durante el acto de clausura de la II Convención de la Ciudad de Madrid días después de sellarse el pacto entre el PP y el PSOE en relación con la posición española ante el próximo Consejo Europeo. "Es un ejercicio de responsabilidad que vamos a seguir manteniendo porque no somos iguales que la derecha y no vamos a hacer la misma oposición que nos hicieron", ha asegurado Rubalcaba. Ha reconocido que está "razonablemente cómodo" con ese pacto que ha suscrito porque su partido y el PP no son lo mismo "ni en el Gobierno ni en la oposición". El dirigente socialista ha explicado que se trata de un acuerdo en el que se defienden sus políticas que "tratan de poner sobre la mesa el crecimiento, el empleo y el crédito" y no esa austeridad que "lleva a la ruina la idea de Unión Europea".

Ha insistido en que "hay que ir juntos a Europa para defender los intereses de España" y, en este sentido, ha puesto como ejemplo cuando el Real Madrid y el Barcelona se enfrentan en un partido de fútbol y hacen todo lo posible por ganar, pero cuando están en la selección juegan todos con la misma camiseta. No obstante, el líder socialista ha sido muy crítico con las políticas desarrolladas por el Gobierno que atentan, a su juicio, a la libertad de oportunidades de todos los ciudadanos.

Ha denunciado el "acoso de la derecha" a la igualdad entre mujeres y hombres y ha lamentado el "atropello a los derechos de las mujeres" que lleva a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy. "Volveremos al Gobierno para recuperar esos derechos", ha subrayado, antes de criticar la actitud del Ejecutivo en la lucha contra la violencia machista y reprochar a Rajoy que en año y medio en la Moncloa nunca le haya oído decir a las mujeres que si denuncian tendrán pleno apoyo del Estado.

Además, Rubalcaba ha avisado a los populares de que derogará la reforma de la ley de educación en cuanto vuelva a gobernar porque se trata, ha asegurado, de la "consagración jurídica de ese ataque a la igualdad de oportunidades". También ha arremetido contra la modificación de la ley del aborto planteada "sin complejos" por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. "Los socialistas vamos a defender siempre que sobre la maternidad decidan las mujeres. Ni los curas, ni los jueces, ni los médicos", ha proclamado. La sanidad pública ha sido otro de los temas abordados por Rubalcaba para avisar de que los socialistas nunca harán "negocio" con ella.

"Vamos a desprivatizarla", ha avisado. Ha hablado de las pensiones para recordar que ya hay una reforma pactada con los sindicatos y los empresarios y que ha explicado es "responsable" y "costó mucho". "Si ese pacto se quiere romper tendrá que hacerse con los sindicatos y los empresarios", ha advertido. Y ha apostillado: "No se puede aprovechar una coyuntura con menos ingresos para bajar las pensiones de los de ahora y los del futuro, para eso está el fondo de reserva".

Acompañado por el secretario general de los socialistas de Madrid, Tomás Gómez, y el portavoz del grupo municipal, Jaime Lissavetzky, Rubalcaba ha apuntado que esta ciudad "ha pasado de ser el rompeolas de toda España a ser el laboratorio de todas las derechas", ya que en Madrid es donde la derecha empezó una parte del "experimento que ahora lleva a la política nacional". "Hay que hacer un Madrid distinto del que la derecha lleva 25 años destruyendo", ha añadido.

A juicio de Rubalcaba, Madrid tiene una "gran capacidad de resistir" porque lleva 25 años gobernada por el PP y es "demasiado tiempo" aguantando la "sordidez" de la derecha política. Rubalcaba ha finalizado su intervención animando a los madrileños "a trabajar con orgullo e ideas para que las cosas cambien en Madrid y la derecha al cubo poco a poco vaya pasando al baúl de la historia".