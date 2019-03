Rubalcaba responde a Rajoy: "A los socialistas no nos van a callar"

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha criticado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "mande callar" a los ciudadanos por las últimas movilizaciones convocadas por los sindicatos en contra de las medidas aprobadas en asuntos como la sanidad y la educación.



Durante su visita al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, ha recalcado que las protestas y las manifestaciones "no están reñidas con la democracia" y que "lo de mandar callar pertenece a otra época".

Rubalcaba ha declarado al término de su visita a estas instalaciones científicas que, "siempre que se produce una mayoría absoluta, en el PP aparecen tics autoritarios, que están ahí, en el ADN de la derecha española". Como respuesta a las críticas de los populares por acudir a la manifestación del domingo pasado, en contra de los ajustes en sanidad y educación, Alfredo Pérez Rubalcaba ha avisado: "a los socialistas no nos van a callar, porque creemos que tenemos la responsabilidad política de decir las cosas en el Parlamento y en otros sitios".

En este sentido, Pérez Rubalcaba ha denunciado en Salamanca que "la mayoría absoluta del PP conduce al autoritarismo" y ha arremetido contra el PP y Mariano Rajoy por criticar a los que "han acudido a las manifestaciones" y por la falta de acuerdo en el nombramiento de responsables de "las altas instancias dependientes del Parlamento".

El secretario general del PSOE también ha confiado en que se produzca el debate del estado de la nación, porque "no hay razones para que no lo haya". En este sentido, ha aprovechado para criticar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por no explicar los ajustes, un hecho que ha calificado de "insólito", y ha recordado que la última vez que se le vio por el Parlamento "fue escapando por el garaje del Senado.