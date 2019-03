Rubalcaba: "Rajoy ocultará la realidad sobre el rescate hasta las elecciones autonómicas"

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que "España va a la deriva" tras diez meses de gobierno de un Mariano Rajoy "que no sabe a dónde va" y que la única receta que aplica es la de "más sufrimiento para los que ya están sufriendo".

Rubalcaba se ha pronunciado en estos términos al clausurar en Gijón el XXXI Congreso de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), que ha procedido a la reelección del presidente del Principado, Javier Fernández, como secretario general, cargo en el que se mantiene desde el año 2000.

Ante los más de 400 delegados e invitados que han participado en este Congreso, Rubalcaba ha incidido en que el Gobierno de Mariano Rajoy ha perdido su mayoría social porque todo ha ido a peor en sus diez meses de gestión en los que, según ha subrayado, "ha dicho muchas mentiras y hecho políticas ineficaces y antisociales".

El dirigente socialista ha incidido en que la obligación de su partido desde la oposición y desde el gobierno es evitar esa deriva y que se sigan deteriorando los derechos sociales.

Así, ha señalado que el PSOE ha ofrecido apoyos al Gobierno del PP, pero que éste está adoptando medidas en materia de educación o becas imposibles de asumir por los socialistas y que impiden "un gran acuerdo político y social que ofrecer al mundo".

Antes, el presidente del Principado de Asturias y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, Javier Fernández -reelegido este sábado en el congreso regional de los socialistas- ha dicho a los suyos que la Presidencia del Gobierno regional y el partido exigen mucha dedicación. Por eso, ha dicho que "habrá que sacar horas de donde no las hay".

Así se ha pronunciado en su discurso de agradecimiento, tras recibir el respaldo de 353 votos (92,65%) de los delegados. "Podéis imaginar lo que siento, porque aunque los pensamientos son opacos, los sentimientos son transparentes y sé que los veis", ha apuntado, al tiempo que ha reconocido que pensó en la conveniencia de presentarse en esta ocasión "porque son ya doce años y conviene que se abran las ventanas para que corra el aire".

Javier Fernández quiere un PSOE que "que haga lo que tiene que hacer, que es socializar en valores, articular la sociedad, reclutar militantes, formar élites, movilizar electoralmente, constituir gobiernos y diseñar políticas, aunque deba acorazar al Gobierno, protegerlo, y comunicar a la gente con el Gobierno".

"Y si no lo hacemos os pido que me si no lo hacemos os pido que me lo digáis, que lo reprochéis, que lo critiquéis, y esa es la única exigencia que os quiero hacer como secretario general", ha concluido.