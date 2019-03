"Rubalcaba puso en riesgo mi vida con mis declaraciones"

Pedro Alberto Cruz, el consejero de Cultura del Gobierno murciano que fue agredido recientemente, habló con Espejo Público sobre su estado de salud y sobre las novedades de la investigación que busca a sus atacantes.

"Me consideraron una vía de fácil acceso al presidente, inventaron que soy su sobrino"

Aunque el político murciano no quiso dar detalles sobre la operación en curso ni nombres de las personas a las que hace responsables, sí puso un nombre propio sobre la mesa, el del vicepresidente del Gobierno y ministro de Interior.



"Las declaraciones de Rubalcaba al decir que se había detenido a una persona que yo había reconocido son temerarias. Puso en riesgo mi vida cuando dijo que yo había identificado al detenido", dijo a Susanna Griso.



Cruz aseguró que el escándalo, político, mediático y social que se ha montado en torno a su agresión le ha perjudicado: "Se nos ha hecho mucho daño y no queremos que se nos haga más por este circo montado por los medios de comunicación".



Acerca de los motivos por los que fue atacado, el consejero apuntó en varias direcciones. "Me consideraron una vía de fácil acceso al presidente -aseguró-, inventaron que soy su sobrino. En España, las políticas culturales más avanzadas las hace el PP y eso no ha sentado muy bien a quien cree que la cultura es patrimonio de unos pocos. Se ha generado un contexto de agresión insoportable".



Acerca de su estado de salud, confesó estar mejor físicamente y "a ratos" psíquicamente. "He tenido mucha suerte de que el ojo no haya estado afectado. Si el primer puñetazo me hubiera dado en la sien, hubiera sido mucho más complicado", dijo.



El propio Cruz se encargó de describir su estado de salud, que le hizo pasar por el hospital: "Tengo la parte izquierda del rostro hinchada y una cicatriz ostentosa, aparte de un derrame en el ojo. No es el mejor aspecto que quisiera tener".



"Ha sido una labor mágica de los cirujanos -continuó-, una obra maestra. Llevo una pequeña arquitectura dentro, protesis, placas titanio... así se reconstruyó la zona del pómulo, donde tenia fracturas por tres sitios".