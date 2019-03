Rubalcaba: "Con ETA no se puede dialogar"

"Con ETA no se puede dialogar", ha asegurado el minsitro del Interior en Los Desayunos de TVE. Responde así a la pregunta de si el Gobierno ha negociado con la banda de manera secreta en los últimos meses. "Es evidente que no", ha afirmado Rubalcaba.

Además, se suma a la reacción mayoritaria de calificar como insuficiente el comunicado. "Hace referencia a lo que sectores de la izquierda abertzale habían dicho que iba a pasar" y también es insuficiente respecto a "los mínimos democráticos, que son muy claros". En este sentido, Rubalcaba insiste en que el Gobierno no va a cambiar "ni un ápice" su política antiterrorista".

Rubalcaba ha afirmado también que para Batasuna es "difícil romper" porque "su activo es decir que va a traer la paz". "Las reglas han de estar claras. O lo dejas o no. Si no lo dejas, a Batasuna corresponde tomar la decisión, porque con ETA del brazo no van a entrar en las instituciones", ha asegurado el ministro del Interior.