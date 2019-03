Rubalcaba dice a González que "se ahorre" los consejos sobre dejar el Gobierno

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha contestado al ex presidente Felipe González que "se ahorre" los consejos sobre cuándo dejar el Ejecutivo ahora que es candidato socialista a las próximas elecciones generales porque ha dicho saber "muy bien" lo que tiene que hacer.



"Yo soy una persona que agradece mucho los consejos, no me cuesta escuchar a la gente, agradezco que todo el mundo me dé consejos, pero que se los ahorre porque sé lo que tengo que hacer", ha explicado Rubalcaba en rueda de prensa al ser preguntado por las palabras de González, quien esta mañana ha afirmado que él le aconsejaría que deje "ya" el Gobierno para dedicarse a la candidatura.



El vicepresidente se ha remitido a sus declaraciones después del Comité Federal que le proclamó candidato, cuando ya anunció que dejará sus cargos en el Ejecutivo antes de los comicios porque "el candidato no puede ser el ministro que organice las elecciones".



Así pues, una vez más ha eludido especificar cuándo dejará de ser vicepresidente y ministro, y aunque ha señalado que sabe que esos consejos se hacen con "la mejor intención", ha hecho hincapié en que sabe "muy bien cuándo, cómo" y lo que tiene que hacer.