La rotura de un escaño interrumpe unos minutos la votación de los Presupuestos Generales del Estado

La rotura de las patas de un escaño de un diputado de Ciudadanos ha obligado a interrumpir durante unos minutos la votación de las enmiendas a los Presupuestos de 2017 en el Congreso hasta que se ha retirado el maltrecho asiento. En el momento en el que se estaban votando las enmiendas de Unidos Podemos a la sección del Ministerio de Fomento se ha escuchado un fuerte golpe en el hemiciclo. Cuando las cámaras de televisión han enfocado el origen del estruendo se ha podido ver ya a tres diputados de Ciudadanos en pie: Toni Roldán, Marta Martín y Melisa Rodríguez.

El escaño que ha cedido ha sido el de Toni Roldán, que se ha visto en el suelo. "Se ha descuajeringado", ha bromeado después Roldán, que ha ironizado que no siente "demasiado apego a los sillones", dejando claro que no había hecho "ningún movimiento extraño" para que el sillón se viniera abajo. De inmediato ha aparecido un ujier que se ha llevado los restos del escaño, por un lado el asiento y el respaldo y por otro las patas, entre las risas y los rumores de los diputados que presenciaban la escena.

"Esto no es un circo"

El diputado de Ciudadanos y actor Félix Álvarez 'Felisuco' incluso se ha atrevido a mostrar las patas a modo de trofeo hasta que el ujier las ha retirado. Ante el barullo, ha intervenido la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que después de parar la votación, ha reclamado silencio y respeto a la institución porque la Cámara "no es un circo".

Después de unos minutos se ha reanudado la votación aunque Roldán, todavía sin escaño, ha tenido que votar de pie hasta que un diligente ujier le ha traído un asiento nuevo. Aunque parezca mentira, no ha sido el único escaño que ha cedido en este larguísimo debate de presupuestos que dura ya tres días. No mucho antes, el diputado del PP Jesús Postigo también le ha cedido una pata del sillón, aunque su incidente no ha pasado a mayores.