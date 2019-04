Rosa Díez: "El 9-N hubo dejación del Gobierno de la Nación y de los responsables judiciales"

Nada más dar comienzo en Cataluña al proceso participativo celebrado el 9-N, UPyD presentó ante el juzgado de guardia una denuncia, acto que fue contestado por la autoridad judicial esa misma mañana. Rosa Díez ha explicado en Espejo Público que su grupo político considera que el pasado domingo "al menos se cometieron tres delitos" que ella misma enumeró como: "prevaricación, desvío de caudales públicos y desobediencia a la autoridad judicial".

Pese a que la Justicia consideró "desproporcionado" retirar las urnas mientras la gente estaba participando en la consulta alternativa, Rosa Díez ha interpretado que el propio juez desde el momento que admite la denuncia "admite que es posible que se estuvieran cometiendo esos delitos". Pero para la líder de UPyD "la cuestión no es si hay que hacer política o hay que cumplir las leyes. La cuestión es que no es alternativo: Hay que cumplir las leyes y además hay que hacer política. Sin ley no hay Estado de Derecho, no hay democracia".

Díez considera que en el 9-N "el Gobierno de Cataluña no ha cumplido la resolución del Constitucional" y que, "el Gobierno de España no ha hecho todo lo que estaba en su mano para que la cumpliera". Díez ataca al Ejecutivo porque considera que "Rajoy tenía que haber evitado que se abrieran los colegios, que eran colegios públicos, y que se pusieran las urnas dentro".

"Hay que cumplir las leyes y además hay que hacer política"

Rosa Díez ha asegurado que "las urnas se pusieron el domingo porque hubo una dejación del Gobierno de la Nación y de los responsables judiciales, la fiscalía entre ellos, de ejecutar sentencia".

Para Díez el Gobierno ha incurrido en una contradicción ya que ella no entiendo "por qué lleva por segunda vez lo que llaman seudo-consulta ante el Constitucional si no piensa actuar" y recuerda que el informe del Consejo de Estado ante el segundo recurso afirmaba que el 9-N era "más grave" que la primera convocatoria de referéndum. La política insiste en que "si el Gobierno pensaba hacer como que esta seudo-consulta no era una consulta, que no hubiera ido al Constitucional".

Preguntada por una posible reforma constitucional, la líder de UPyD ha manifestado que "las leyes se pueden cambiar, pero hasta que se cambien hay que cumplirlas".