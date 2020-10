Roger Torrent finaliza la ronda de consultas sin ningún candidato a la presidencia de la Generalitat

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha anunciado que ya ha finalizado formalmente la ronda de consultas que ha mantenido con todos los grupos de la cámara sin que ninguno haya propuesto un candidato a la presidencia de la Generalitat, tras la inhabilitación de Quim Torra.

El presidente del Parlament ha explicado, en una rueda de prensa, que ayer finalizó el período de diez días que estipula la Ley de Presidencia de la Generalitat para celebrar una ronda de consultas con los diversos grupos, y que se inició al día siguiente de la publicación en el DOGC del decreto de sustitución de Torra.

Torrent ha explicado que en la ronda de contactos ha "constatado la imposibilidad de celebrar un pleno de investidura" ya que ningún grupo le ha propuesto un candidato a la presidencia de la Generalitat. En consecuencia, ha indicado, el día 21 comunicará a la cámara esta circunstancia, justo antes de iniciarse la sesión de control del pleno ordinario que ya está previsto, y el mismo día se publicará una resolución al respecto en el Boletín Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC).

"He constatado imposibilidad de hacer pleno investidura porque no se ha presentado nadie. El 21 de octubre comunicaré en el pleno que no hay candidato y se abrirá un periodo automático de dos meses antes de disolver la cámara. Una vez finalizado estos meses y si no hay debate de investidura se disolverá la cámara y entonces las elecciones serán el 14 de febrero", ha explicado Torrent en rueda de prensa.

El presidente del Parlamente ha reconocido que se trata de una "situación inédita", ya que la "inhabilitación del president es una situación nueva". "Estamos aplicando la Ley del parlament de Cataluña que marca para estos plazos. En cualquier caso vamos a ese periodo de dos meses porque no habrá debate en este plazo y si no hay en estos dos meses nos vamos a elecciones", ha apuntado.