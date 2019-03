Rodríguez Ibarra, sobre el PSOE: "Vamos a un choque de trenes y a la división del partido"

El expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha dicho que no está de acuerdo con las primarias en el PSOE para la elección de secretario general. Cree que es "un procedimiento fallido" que se basa "en una ilegalidad estatutaria".

La diferencia en el recuento final de avales fue de 6.273 votos entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, lo que provoca, en opinión de Ibarra, que se tienda a la "división del partido".

"Cuando elegíamos a nuestros cargos orgánicos en congresos, hemos ganado elecciones. Desde que hemos empezado a elegirlos en procesos anómalos y antiestatuarios hemos empezado a perderlas", ha dicho el expresidente extremeño en Espejo Público.

Afirma que no le han sorprendido los avales que ha conseguido Pedro Sánchez, ya que considera que "la tendencia es votar contra el poder". "La acracia lleva a votar a quien está en contra del poder", ha indicado.

Ha insistido en que, "si se ve que el PSOE va a un choque de trenes y a la división del partido" no quedará por él el decir que hay que acabar con este proceso: "Es un sistema perverso que creo que habría que quitarlo".

Además, señala que el PSOE "está muy fracturado" y los tres candidatos, con los que no habla, dan mítines sobre temas que no interesan a los militantes ni a los ciudadanos. "Tengo mucha pena de no poder dejar a mis hijos una herencia de un gran país", ha afirmado.

Además, recuerda que "el candidato que gane lo hará con el 30 o 40%, por lo que las espadas seguirán en alto y seguirá una pelea que no interesa a nadie". "Cuando los órganos federales elegían a los candidatos, con reflexión, siempre hubo conexión entre lo elegido y lo que elegían los electores", ha subrayado.

"¿Hay alguien que dude que va a haber un choque brutal dentro del PSOE? No hay nadie que lo dude", ha manifestado Ibarra.