Rodiezmo, contra Zapatero: "Nos ha defraudado, nos ha engañado"

El secretario general de FIA-UGT, Antonio Deusa, ha pedido hoy al sindicato que "retome la senda ideológica de la izquierda", algo que "hace tiempo que había que hacer" para garantizar los derechos sociales de los trabajadores, "gravemente perjudicados" por la situación de crisis económica.

Deusa ha explicado en el acto político sindical de la XXXII edición de la Fiesta Minera Asturleonesa de Rodiezmo que las medidas tomadas hasta el momento están recortando los derechos de los trabajadores, en un país en el que el 26 por ciento de los contratos que se realizan son eventuales, mientras que el sistema de protección de desempleo sólo ampara al 70 por ciento.

En este sentido, ha lamentado el "claro retroceso de los derechos sociales", en un país donde 1,4 millones de familias "no tienen ingresos" y, además, ha culpado a la patronal de ser el "único responsable" de esa situación y de haberse "posicionado políticamente" para promover un cambio de gobierno.

Por ello, ha destacado la campaña que se pondrá en marcha por parte del sindicato en "defensa de lo público y de la negociación colectiva", ya que quedan 5.000 convenios por firmar, y que concluirá en el mes de octubre con una concentración sindical en Madrid.

Además, ha explicado que la energía en España "no puede ser moneda de cambio" y que no se puede "cambiar la democracia por energía barata", por lo que ha pedido a las administraciones que protejan el sector de la energía y que cumplan con el Plan del Carbón 2006-2012. También ha hecho alusión a la reforma de la Constitución para modificar el techo de déficit público, algo a lo que FIA-UGT se opone en la "forma y en el fondo" por no haberse realizado una consulta popular.