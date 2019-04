Robles, sobre el debate de la prisión permanente revisable en el Congreso: "Se produce por un cálculo electoral y de competencia entre PP y Ciudadanos"

Margarita Robles defiende que "en un momento en el que estamos todos consternados, lo peor que puede pasarle a este país es que este jueves tenga lugar el debate sobre la prisión permanente revisable".

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados ha señalado que su partido mantiene su posición de la derogación de este tipo de pena, motivo por el que apoyó al PNV, lo que supone una "tramitación parlamentaria absolutamente larga". Por ello, considera que "por un cálculo electoral y de competencia entre ellos", PP y Ciudadanos decidieron presentar unas enmiendas a la totalidad y que se debatieran ya "aprovechando el dolor de las víctimas".

En cualquier caso, recuerda que el jueves no se deroga la prisión permanente revisable, sino que se rechazarán las enmiendas a la totalidad, y subraya que el PSOE no tiene inconveniente en esperar el dictamen del Tribunal Constitucional sobre esta condena. "El PSOE ha sido coherente y no somos ajenos al dolor de la ciudadanía y de las víctimas", ha zanjado sobre este asunto.

Por otro lado, Robles ha aclarado que si Ana Julia Quezada fuera condenada por la muerte de Gabriel tendría que cumplir la condena en España.