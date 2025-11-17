Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Viñeta gráfica

Los casos de corrupción, la 'caja B' o las 'mordidas', en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

La viñeta gráfica de la semana refleja los casos de corrupción del país.

La corrupci&oacute;n en vi&ntilde;eta gr&aacute;fica

La corrupción en viñeta gráficaAlfredo Boto-Hervás

Publicidad

Rosario Miñano
Publicado:

De la trama Gürtel al caso Koldo. La corrupción protagoniza la viñeta gráfica de la semana de Antena 3 Noticias. "Qué nostalgia de cuando los sobres servíamos para cartas de amor, mandar décimos de lotería... y no para lucrar a bribones", plasma el autor, Alfredo Boto.

En los últimos meses se destapó el 'caso Koldo', un presunto caso de corrupción donde políticos socialistas estarían presuntamente implicados. Además, también se ha filtrado imágenes de sobres con dinero dirigidos al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. La justicia española investiga ahora el pago de dinero en metálico y su procedencia.

Es el juez de la Audiencia Nacional el que investiga el caso Koldo y quien ha abierto una pieza separada sobre los pagos en metálico que el PSOE hizo a Ábalos y a su asesor Koldo García, tras recibir el auto del Tribunal Supremo ante presuntos indicios de blanqueo. En la documentación se incluyen las declaraciones del ex director gerente del PSOE Mariano Moreno Pavón, la trabajadora del partido y la empresaria Carmen Pano, que aseguró haber entregado 90.000 euros en metálico en Ferraz a petición del presunto comisionista, Víctor de Aldama.

En octubre, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, aseguraba ante la polémica por los sobres con pagos en efectivo en su partido, que es una práctica legal, y anunciaba que pedirán en el Senado la relación de ese tipo de pagos a miembros de la cámara en viajes internacionales.

Chistorras, soles y lechugas

Chistorras, soles y lechugas eran las palabras en clave que usaban Koldo García y su exmujer para referirse a los billetes en efectivo según asegura el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Las chistorras serían billetes de 500 euros, los soles, billetes de 200 euros y las lechugas los billetes de 100 euros.

La UCO recuerda que parte de los fondos ingresados en las cuentas de Koldo y su mujer tendrían su origen en ingresos en metálico no justificados, lo que apunta a la existencia de una fuente de ingresos no declarada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Sanidad llevará a Ayuso ante la justicia por no entregar el registro de médicos objetores de conciencia al aborto

Sanidad llevará a Ayuso ante la justicia por no entregar el registro de médicos objetores de conciencia alaborto

Publicidad

España

Tensión en la comparecencia de Mazón: "Le ruego que ordene el debate, señora presidenta"

Tensión en la comparecencia de Mazón: "Le ruego que ordene el debate, señora presidenta"

Imagen del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente

Puente anuncia que el trayecto en tren entre Madrid y Barcelona durará menos de dos horas

Imagen de la exmilitante socialista, Leire Díez

Leire Díez declara ante el juez que la investiga por "liderar" un plan contra la UCO y Anticorrupción

La corrupción en viñeta gráfica
Viñeta gráfica

Los casos de corrupción, la 'caja B' o las 'mordidas', en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa, en el espacio Les 5 Éléments, a 27 de octubre de 2025, en Perpignan (Francia)
'PROCÉS'

Puigdemont pide al Constitucional suspender su orden de detención tras las conclusiones del TJUE sobre la amnistía

Carlos Mazón
COMPARECENCIA

Comparecencia de Carlos Mazón sobre la gestión de la DANA, en directo: "Pradas nunca me pidió autorización para enviar la alerta"

Mazón comparece en el Congreso para enfrentarse por primera vez a un interrogatorio con el formato de pregunta-respuesta sobre su gestión en la DANA.

Ley de la Vivienda
LEY DE VIVIENDA

La Ley de la Vivienda fracasa en su primer año en Cataluña: el precio sigue subiendo un 3,8%

La buena noticia es que el alquiler en la ciudad de Barcelona solamente ha subido un 0,35% con respecto a junio de 2024.

Ayuso censura a Gallardo, candidato "imputado" que "dice que no se cierra Almaraz cuando se aprueba lo contrario"

Ayuso carga contra Gallardo por su candidatura "imputada" y acusa a Sánchez de fomentar el "guerracivilismo"

Imagen del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto en Lobón

Feijóo acusa a Sánchez de "no gobernar" y alerta de que la pinza PSOE-Vox pondría "al frente" a Gallardo

Imagen de Pedro Sánchez

Sánchez celebra los dos años de Gobierno: "No hemos dejado de trabajar para mejorar la vida de la gente"

Publicidad