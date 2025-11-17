Los casos de corrupción, la 'caja B' o las 'mordidas', en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

De la trama Gürtel al caso Koldo. La corrupción protagoniza la viñeta gráfica de la semana de Antena 3 Noticias. "Qué nostalgia de cuando los sobres servíamos para cartas de amor, mandar décimos de lotería... y no para lucrar a bribones", plasma el autor, Alfredo Boto.

En los últimos meses se destapó el 'caso Koldo', un presunto caso de corrupción donde políticos socialistas estarían presuntamente implicados. Además, también se ha filtrado imágenes de sobres con dinero dirigidos al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. La justicia española investiga ahora el pago de dinero en metálico y su procedencia.

Es el juez de la Audiencia Nacional el que investiga el caso Koldo y quien ha abierto una pieza separada sobre los pagos en metálico que el PSOE hizo a Ábalos y a su asesor Koldo García, tras recibir el auto del Tribunal Supremo ante presuntos indicios de blanqueo. En la documentación se incluyen las declaraciones del ex director gerente del PSOE Mariano Moreno Pavón, la trabajadora del partido y la empresaria Carmen Pano, que aseguró haber entregado 90.000 euros en metálico en Ferraz a petición del presunto comisionista, Víctor de Aldama.

En octubre, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, aseguraba ante la polémica por los sobres con pagos en efectivo en su partido, que es una práctica legal, y anunciaba que pedirán en el Senado la relación de ese tipo de pagos a miembros de la cámara en viajes internacionales.

Chistorras, soles y lechugas

Chistorras, soles y lechugas eran las palabras en clave que usaban Koldo García y su exmujer para referirse a los billetes en efectivo según asegura el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Las chistorras serían billetes de 500 euros, los soles, billetes de 200 euros y las lechugas los billetes de 100 euros.

La UCO recuerda que parte de los fondos ingresados en las cuentas de Koldo y su mujer tendrían su origen en ingresos en metálico no justificados, lo que apunta a la existencia de una fuente de ingresos no declarada.

