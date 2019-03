Rivera: "Sánchez está proponiendo indultos a cambio de apoyos parlamentarios"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado la decisión de la Abogacía del Estado, que ve sedición donde la Fiscalía ve rebelión. "Yo reivindico que vuelva a ser la Abogacía del Estado, que tiene que velar por los intereses del estado no por los de Sánchez y Junqueras", ha señalado.

En una entrevista en Espejo Público, Rivera considera que los indultos tienen que estar "justificadísimos en casos muy concretos y nunca entre políticos". "Sánchez está proponiendo indultos a cambio de apoyos parlamentarios", ha criticado el líder de Ciudadanos, que califica de "inmoral" que se "indulte a políticos que han intentado liquidar el país".

El presidente de Cs ha asegurado que le consta que "hay muchos socialistas preocupados por la deriva del sanchismo", por el "pacto de la cárcel" entre el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el de Podemos, Pablo Iglesias, "sobre los Presupuestos" y por "esta deriva en la que se criminaliza a los demás partidos constitucionalistas". "Hay españoles que se sienten humillados viendo a Junqueras y a Iglesias en un vis a vis negociando la política de este país", ha asegurado.

Albert Rivera ha afirmado que su partido no tiene ningún problema en expresar junto al PP su apoyo a la Constitución, pero que lo que habría que conseguir es que aquellos socialistas descontentos con la "deriva" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronuncien públicamente.

"Yo para ponerme de acuerdo con el PP en la defensa de la Constitución lo tengo clarísimo", ha declarado Rivera, tras indicar que está "encantado" de que el líder 'popular', Pablo Casado, quiera convocar a las formaciones "constitucionalistas" el miércoles de la semana que viene.

Sin embargo, ha señalado que lo difícil es lograr "que muchos socialistas que no están de acuerdo con el sanchismo puedan levantar la mano y decir que hay que cambiar de estrategia", pasando de las conversaciones "en privado" a un "debate público".

Tras organizar un acto en Alsasua en defensa de la Guardia Civil, el Gobierno ha acusado a Ciudadanos de generar tensión y de crispar el ambiente en busca de réditos electorales. El senador Ander Gil considera fueron a "agitar el odio a Alsasua los que nunca tuvieron que mirar por la mañana bajo su coche, los que nunca despidieron a un compañero en un funeral. Nada se construye desde el odio. No tenéis proyecto de convivencia para unir a los españoles. Solo vivís de los conflictos".

Rivera considera que estas declaraciones son "motivo de dimisión de un portavoz parlamentario, de un partido que se suponía que era constitucionalista". "Ese mensaje de Ander Gil y el posicionamiento de Sánchez para mi representa la quiebra moral del 'sanchismo' con el PSOE", ha señalado.

"Sánchez ha optado por una opción que tácticamente no voy a juzgar pero políticamente para España es muy mala, que es aliarse con los separatistas y los populistas y llamarnos perros", ha criticado el líder de Ciudadanos. Ha asegurado que "hay mucha gente" que ha formado parte del PSOE "que hoy se avergüenza de lo que Sánchez está haciendo con los separatistas".

Con unas elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina y otras municipales y autonómicas en primavera, Rivera ha insistido en que no pactará con el PSOE en Andalucía porque hay que hacer un cambio "sí o sí", pero no cierra la puerta a poder hacerlo en otras comunidades y municipios si Sánchez "no impone su lógica" de pactar con Podemos y sus marcas.

Por otro lado y en relación con el impuesto de las hipotecas después de que el Tribunal Supremo haya vuelto a reunirse para proseguir con las deliberaciones, Rivera ha dicho sentirse "preocupado" por la imagen que se está dando y cree que la demora en resolver "resta fortaleza a la justicia" y crea inseguridad jurídica. Confía, ha apuntado, en que las presiones que haya de los "lobbies" no cambien la voluntad de los magistrados y ha exigido "claridad" en el fallo.